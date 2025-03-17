Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Phường 6, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng đội ngũ/ chiến lược KD:

- Đưa ra kế hoạch kinh doanh, chiến lược sản phẩm cho mỗi tháng/ quý/năm; triển khai kế hoạch đến toàn bộ nhân viên tại Công ty.

- Tổ chức, điều hành hoạt động của Bộ phận kinh doanh , Chịu trách nhiệm về Doanh thu của Team do BGĐ đề ra.

- Đào tạo kiến thức chuyên môn, kỹ năng tư vấn, quy trình làm việc, kiểm soát hiệu quả làm việc cho NVKD.

- Xây dựng đội ngũ nhân sự trực thuộc đáp ứng được số lượng và chất lượng để thực hiện tốt kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh đề ra.

Xử lý vấn đề/ Giải quyết tình huống:

- Tiếp nhận nguồn data Kh từ Công ty, phân bổ cho team KD để đạt được KPI Doanh số tối thiểu Cty đặt ra theo kế hoạch Tháng/ Quý

- Hỗ trợ nhân viên cấp dưới gặp gỡ KH , tư vấn theo sát nhu cầu, giải đáp các thắc mắc của KH

- Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh có liên quan đến hoạt động kinh doanh; xử lý các thông tin khiếu nại từ khách hàng theo phân cấp.

- Cùng với Bộ Phận báo giá + NVKD thuyết trình bảng báo giá để KH ký kết HĐ thi công với Công ty.

- Công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 1989-1994

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh, Xây dựng, Kiến trúc,...

- Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm về ngành kiến trúc, nội thất, xây dựng.

- Trung trực, mạnh mẽ, tự tin, tham vọng, chịu áp lực công việc và khả năng truyền đạt thông tin tốt;

- Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giao tiếp, đàm phán tốt , làm việc teamwork , lead nhóm tốt

Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + Thưởng năng suất lao động + Hoa hồng theo doanh thu bán hàng từ 2-3% (Tổng thu nhập từ 10-30tr)

- Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và thành tích cá nhân (KPIs)

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định NN nếu trở thành nhân viên chính thức

- Cơ hội được tham gia các khoá đào tạo kỹ năng và nâng cao kiến thức theo nhu cầu công việc

- Du lịch cùng công ty hàng năm + Thưởng Tết, Lễ, Lương tháng 13, Tổ chức sinh nhật cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trang trí nội thất Top Decor

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.