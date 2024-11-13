Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Tuyển Kinh doanh dịch vụ viễn thông Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Kinh doanh dịch vụ viễn thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh dịch vụ viễn thông Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
Đến 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 959

- 961 Giải Phóng, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh dịch vụ viễn thông Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Viết bài quảng cáo sản phẩm lên các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử
Gọi điện tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ Internet, Truyền Hình và Camera FPT do FPT Telecom đang cung cấp
Tìm kiếm khách hàng, phát triển thương hiệu FPT Telecom trên địa bàn quận Hoàng Mai
Chốt đơn, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng cho khách hàng
Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng khi cần thiết

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam / Nữ, Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, từ 20 -30 tuổi
Đam mê kinh doanh và kiếm tiền
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục
Ngoại hình dễ nhìn, không nói ngọng, nói lắp.
Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt
Các ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng hoặc từng làm qua các công việc như: tiếp thị, nghiên cứu thị trường, marketing...là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + hoa hồng + thưởng, thu nhập tối đa không giới hạn lên tới trên 30 triệu/tháng.
Gói thu nhập năm tương đương từ 15 – 18 tháng lương (Lương tháng 13, lương kinh doanh, ...) cùng nhiều chế độ thưởng khác nhau.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.
Được đào tạo kỹ năng giao tiếp, đàm phám, chốt sales, digital marketing
Chế độ nghỉ mát, du lịch hàng năm, nghỉ các ngày lễ tết, dịp đặc biệt của công ty.
Được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao hấp dẫn.
Cơ hội làm việc và thăng tiến ở các vị trí cấp cao, manager tại Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam với hơn 60.000 nhân viên.
Các chế độ Bảo hiểm theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

