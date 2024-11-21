Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 0 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP

Sales Bất động sản/Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP

Mức lương
Từ 0 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 9 Nguyễn Thị Định, phường An Phú, Tp Thủ Đức (Quận 2 cũ), Quận 2

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Từ 0 Triệu

- Công ty cung cấp sẵn khách có nhu cầu Mua và Thuê Căn Hộ.
- Nhân viên kinh doanh liên hệ, tư vấn và lên lịch dẫn khách đi xem Căn Hộ
- Duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng.
- Chú trọng xây dựng thương hiệu cá nhân, thương hiệu công ty, đem đến những trải nghiệm dịch vụ cao cấp cho Khách hàng
- Phối hợp với team cùng thực hiện các chỉ tiêu chung
- Báo cáo và đề xuất các chiến lược kinh doanh cho cấp quản lý.
- Các dự án: Thủ Đức, Quận 2, Quận 7, Quận 9, Bình Dương.

Với Mức Lương Từ 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop
- Chăm chỉ, kiên trì, có định hướng phát triển trong lĩnh vực BĐS
- Đam mê kinh doanh, muốn thay đổi bứt phá về thu nhập
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sale, Telesale, Bất động sản, Bảo hiểm, Chứng khoán, Ngân hàng, Chăm sóc khách hàng là một lợi thế
- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến chủ nhật, linh hoạt xoay ca
+ Ca 1: 8h00 - 11h30
+ Ca 2: 13h - 17h30
+ Ca 3: 17h30 - 21h30
- Lương cơ bản : 25k/h +HH + KPI (Thử việc 2 tháng)
- Hoa hồng cao lên đến 30% tùy theo năng lực
- Được đào tạo về phát triển bản thân, kiến thức về BĐS và thông tin thị trường BĐS
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Nhân Viên Kinh Doanh-> Trưởng Phòng Kinh doanh -> Giám đốc Sàn.
- Du lịch hàng năm, Team building, sinh nhật nhân viên, Year End Party,...
- Cùng các chế độ theo luật định khác như thai sản, nghỉ phép, lương thưởng,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà Lavita Charm Shophouse TM21, Phường Trường Thọ, Thủ Đức..

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất