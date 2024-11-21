Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 0 Triệu

Mức lương Từ 0 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 9 Nguyễn Thị Định, phường An Phú, Tp Thủ Đức (Quận 2 cũ), Quận 2

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Từ 0 Triệu

- Công ty cung cấp sẵn khách có nhu cầu Mua và Thuê Căn Hộ.

- Nhân viên kinh doanh liên hệ, tư vấn và lên lịch dẫn khách đi xem Căn Hộ

- Duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng.

- Chú trọng xây dựng thương hiệu cá nhân, thương hiệu công ty, đem đến những trải nghiệm dịch vụ cao cấp cho Khách hàng

- Phối hợp với team cùng thực hiện các chỉ tiêu chung

- Báo cáo và đề xuất các chiến lược kinh doanh cho cấp quản lý.

- Các dự án: Thủ Đức, Quận 2, Quận 7, Quận 9, Bình Dương.

Với Mức Lương Từ 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop

- Chăm chỉ, kiên trì, có định hướng phát triển trong lĩnh vực BĐS

- Đam mê kinh doanh, muốn thay đổi bứt phá về thu nhập

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Sale, Telesale, Bất động sản, Bảo hiểm, Chứng khoán, Ngân hàng, Chăm sóc khách hàng là một lợi thế

- Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến chủ nhật, linh hoạt xoay ca

+ Ca 1: 8h00 - 11h30

+ Ca 2: 13h - 17h30

+ Ca 3: 17h30 - 21h30

- Lương cơ bản : 25k/h +HH + KPI (Thử việc 2 tháng)

- Hoa hồng cao lên đến 30% tùy theo năng lực

- Được đào tạo về phát triển bản thân, kiến thức về BĐS và thông tin thị trường BĐS

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Nhân Viên Kinh Doanh-> Trưởng Phòng Kinh doanh -> Giám đốc Sàn.

- Du lịch hàng năm, Team building, sinh nhật nhân viên, Year End Party,...

- Cùng các chế độ theo luật định khác như thai sản, nghỉ phép, lương thưởng,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐỨC HƯNG GROUP

