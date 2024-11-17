Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: FP1 - 000.05 Flora Panorama, Mizuki Park, Bình Hưng, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng

• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng networking.

• Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm.

• Chăm sóc, theo dõi và hỗ trợ quy trình hợp đồng cho khách hàng

• Cập nhật thông tin, chương trình ưu đãi đến khách hàng

• Duy trì, phát triển xây dựng các mối quan hệ với khách hàng

• Cập nhật thông tin thị trường, xu hướng bán hàng mới nhất

• Đóng góp ý cải thiện sản phẩm, quy trình chính sách, chương trình bán hàng.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên

• Có kinh nghiệm làm việc trong ngành: Bất động sản, Tư vấn, Bán hàng, Chứng khoán, Bán lẻ - bán sỉ, Telesale, Chăm sóc khách hàng....

• Yêu thích, đam mê kinh doanh

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST

• Lương cơ bản từ 5 triệu/tháng (Thu Nhập Không Giới Hạn)

• Hoa hồng bán hàng hấp dẫn. Từ 60tr – 500tr tùy giá trị sản phẩm.

• Phụ cấp CHI PHÍ MARKETING, hỗ trợ DATA KHÁCH HÀNG tiềm năng (Công ty chạy MKT tổng và hỗ trợ nguồn khách quan tâm dự án......)

• Thưởng KPI, hiệu suất bán hàng, thưởng nóng...

• Thưởng Lễ, Tết, đi du lịch, sinh nhật, hiếu hỉ....

• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT

• Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

• Cung cấp đồng phục, công cụ phục vụ công việc

• Cơ hội huấn luyện: Được Huấn luyện đào tạo về văn hóa công ty, đào tạo kỹ năng bán hàng, kỹ năng xử lý tình huống. Các chương trình đào tạo định kỳ do doanh nghiệp tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST

