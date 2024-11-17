Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST

Sales Bất động sản/Xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bất động sản/Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: FP1

- 000.05 Flora Panorama, Mizuki Park, Bình Hưng, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Từ 20 Triệu

• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, mở rộng nguồn khách hàng networking.
• Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm.
• Chăm sóc, theo dõi và hỗ trợ quy trình hợp đồng cho khách hàng
• Cập nhật thông tin, chương trình ưu đãi đến khách hàng
• Duy trì, phát triển xây dựng các mối quan hệ với khách hàng
• Cập nhật thông tin thị trường, xu hướng bán hàng mới nhất
• Đóng góp ý cải thiện sản phẩm, quy trình chính sách, chương trình bán hàng.

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
• Có kinh nghiệm làm việc trong ngành: Bất động sản, Tư vấn, Bán hàng, Chứng khoán, Bán lẻ - bán sỉ, Telesale, Chăm sóc khách hàng....
• Yêu thích, đam mê kinh doanh

Tại CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản từ 5 triệu/tháng (Thu Nhập Không Giới Hạn)
• Hoa hồng bán hàng hấp dẫn. Từ 60tr – 500tr tùy giá trị sản phẩm.
• Phụ cấp CHI PHÍ MARKETING, hỗ trợ DATA KHÁCH HÀNG tiềm năng (Công ty chạy MKT tổng và hỗ trợ nguồn khách quan tâm dự án......)
• Thưởng KPI, hiệu suất bán hàng, thưởng nóng...
• Thưởng Lễ, Tết, đi du lịch, sinh nhật, hiếu hỉ....
• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT
• Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
• Cung cấp đồng phục, công cụ phục vụ công việc
• Cơ hội huấn luyện: Được Huấn luyện đào tạo về văn hóa công ty, đào tạo kỹ năng bán hàng, kỹ năng xử lý tình huống. Các chương trình đào tạo định kỳ do doanh nghiệp tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST

CÔNG TY TNHH DT HOME INVEST

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 58/10A Đồng Nai, P15, Quận 10, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-kinh-doanh-thu-nhap-tren-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job250889
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAR HOMES
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAR HOMES
Hạn nộp: 27/11/2025
Hà Nội Còn 73 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Đà Nẵng
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
Tuyển Giám Đốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
Hạn nộp: 29/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL
Tuyển Nhân Viên Dự Án thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh BĐS thu nhập Trên 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Cộng Tác Viên Sale thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Hưng Yên Hải Phòng Thanh Hóa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DOMUS HOME
Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH DOMUS HOME
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 9 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAR HOMES
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN STAR HOMES
Hạn nộp: 27/11/2025
Hà Nội Còn 73 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Đà Nẵng
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ PHỐ VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/01/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
Tuyển Giám Đốc thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ T&A
Hạn nộp: 29/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL
Tuyển Nhân Viên Dự Án thu nhập 8 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GOLDEN LAND CAPITAL
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh BĐS thu nhập Trên 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vinhomes
Tuyển Cộng Tác Viên Sale thu nhập Thoả thuận Bán thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần Vinhomes
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Hưng Yên Hải Phòng Thanh Hóa Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DOMUS HOME
Tuyển Nhân Viên Sales thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH DOMUS HOME
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Trưởng Phòng Kinh Doanh BĐS thu nhập Trên 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh Bất Động Sản thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ERAS HOLDINGS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Tuyển Chuyên Viên Kinh Doanh thu nhập 9 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty CP Bất Động Sản Heco Land
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất