Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 536A Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Bàu Cát 2, phường 14, Quận Tân Bình, Tp. HCM, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Triển khai các hoạt động triển khai khách hàng mới, chăm sóc khách hàng tại địa bàn được giao

Triển khai các kế hoạch kinh doanh, chương trình hành động và mục tiêu công ty, các chương trình Marketing từ Công ty đến khách hàng

Chăm sóc duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có, tìm kiếm và phát triển khách hàng mới.

Giới thiệu sản phẩm của Công ty theo mục tiêu doanh số

Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để các cấp quản lý, Công ty nắm bắt kịp thời diễn biến thị trường

Thực hiện báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Công ty

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm vị trí tương đương trong lĩnh vực ngành dược mỹ phẩm

Am hiểu kiến thức thị trường trong lĩnh vực ngành dược mỹ phẩm là một lợi thế

Trách nhiệm cao trong công việc, có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục tốt

Sức khỏe tốt, không nói ngọng, nói lắp, ngoại hình ưa nhìn

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10 triệu + % doanh số

Thu nhập: 30 - 40 triệu/ tháng (theo quy chế lương và cơ chế hoa hồng tại vị trí Nv kinh doanh theo quy định của Công ty)

Được hướng dẫn đào tạo kỹ năng, thử việc 02 tháng

Tham gia BHXH đẩy đủ theo quy định của Công ty và luật lao động

Môi trường làm việc thân thiện và năng động, có cơ hội thăng tiến nhanh chóng.

Chế độ thưởng hấp dẫn theo hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ

