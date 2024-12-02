Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCONS PS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 40 Triệu

Mức lương Từ 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 176/1 - 176/3 Nguyễn Văn Thương, Phường 25,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 40 Triệu

Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng dòng sản phẩm mà khách hàng đang quan tâm thuộc các dự án mà công ty đang triển khai;

Hỗ trợ khách hàng kí hợp đồng và theo dõi tiến độ thanh toán của khách hàng;

Phối hợp cùng các bộ phận liên quan thực hiện các giao dịch Bất động sản: dẫn khách đi tham quan dự án, đặt cọc, công chứng,.....

Duy trì mạng lưới khách hàng hiện có, tìm kiếm và mở rộng khách hàng tiềm năng mới;

Tìm hiểu, cập nhật thường xuyên thông tin mới nhất về các dự án mà công ty đang triển khai tới khách hàng;

Thực hiện những công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 22 – 33.

Giao tiếp khá, nhanh nhẹn, năng động, ham học hỏi, tác phong lịch sự, chuyên nghiệp

Có kinh nghiệm là một lợi thế

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ bán hàng

Có laptop và phương tiện để di chuyển.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCONS PS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản: 6,000,000 – 15,000,000 đồng/tháng

Hoa hồng chi trả trong tháng từ 40,000,000 – 50,000,000 đồng/sản phẩm

Thưởng nóng 15,000,000 đồng/sản phẩm

Thưởng marketing 0.25%/sản phẩm

Team building 1 – 2 lần/năm, sinh nhật thành viên, vinh danh cá nhân.

Lương tháng 13, thưởng lễ tết.

Cấp phát đồng phục may đo theo định kỳ của Tập đoàn Bcons, đồng phục dự án, ...

Được cấp chứng chỉ môi giới bất động sản miễn phí.

Được đào tạo liên tục về kỹ năng bán hàng.

Được đào tạo qua lớp Quản trị cơ bản theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Bcons.

Thăng tiến theo nguyện vọng cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BCONS PS

