Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần DNL Healthcare Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 359 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

● Tiếp nhận và xử lý đơn đặt hàng của khách hàng thuộc kênh phụ trách. Đảm bảo việc kiểm tra và xử lý đơn hàng theo quy định.

● Tiếp nhận và xử lý các vấn đề thắc mắc/khiếu nại của khách hàng trong phạm vi chức năng của mình.

● Lập báo cáo, nhập liệu lên hệ thống theo dõi nội bộ theo yêu cầu.

● Thực hiện các báo cáo bán hàng, báo cáo nhập xuất tồn hàng ngày/tháng

● Phối hợp với các đồng nghiệp thực hiện các nhiệm vụ chung của phòng

● Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Sinh viên năm 3, 4 hoặc đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng

● Thành thạo tin học văn phòng

● Có tinh thần học hỏi, chủ động trong công việc cao

● Kỹ lưỡng, cẩn thận trong sắp xếp, tổ chức công việc

● Sẵn sàng tiếp nhận và nêu ý kiến góp ý trong quá trình làm việc

● Ưu tiên khả năng multi-task

● Có laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần DNL Healthcare Group Thì Được Hưởng Những Gì

● Phụ cấp thực tập: 3.000.000 VNĐ/Tháng

● Được hỗ trợ dấu mộc, giấy giới thiệu khi hoàn thành khóa thực tập

● Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi review quá trình thực tập

● Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, được đào tạo nâng cao kỹ năng trong quá trình làm việc, có nhiều cơ hội khẳng định bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp

● Được tham gia các hoạt động nội bộ do công ty tổ chức

● Được hướng dẫn các kiến thức về kênh MT (Modern trade) và ngành Health & Beauty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần DNL Healthcare Group

