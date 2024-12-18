Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DP TÂM ĐAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 45M Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

1.Giới thiệu và thuyết phục Khách hàng (Nhà thuốc) sử dụng các sản phẩm của công ty.

2.Đi làm đúng lịch trình được phân công.

3.Quản lý Khách hàng tốt (Danh sách Nhà thuốc).

4.Báo cáo thông tin thị trường.

5.Đạt doanh số bán hàng được giao

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành Kinh Tế, Marketing, Dược….

2.Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạoGiới thiệu và thuyết phục Khách hàng (Nhà thuốc) sử dụng các sản phẩm của công ty.

3.Trung thực, chịu khó, có kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, năng động.

Tại CÔNG TY TNHH DP TÂM ĐAN Thì Được Hưởng Những Gì

1.Lương: thỏa thuận theo năng lực làm việc;

2.Thưởngchuyên cần, Thưởng Lễ, Tết;

3.Được hưởng chế độ Bảo hiểm theo quy định của nhà nước;

4.Được cấp đồng phục và công cụ làm việc;

5.Dulịch thường niên dành cho nhân viên;

6.Du lịch nước ngoài vào dịp Lễ 30/4 dành cho cấp quản lý;

7.Mừng sinh nhật, Tri ân thâm niên hàng năm;

8.Quà 8/3, 20/10;

9.Được tham gia các lớpđào tạo nội bộ của Công ty;

10.Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DP TÂM ĐAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin