Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH AMI DIGITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Mức lương 3 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 96B Lê Trung Nghĩa, phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 3 - 6 Triệu

Tìm & làm việc với nhà cung cấp (xưởng VN, Trung Quốc…) để nhập giày bigsize (size 45 – 50).

Lên đơn đặt hàng, theo dõi vận chuyển, xử lý khi hàng về trễ – thiếu – lỗi.

Kiểm tra tồn kho, tính toán số lượng nhập hàng phù hợp.

Kiểm tra hàng khi nhận: form giày, đế, keo, màu sắc...

Báo cáo nhập hàng, chi phí và đề xuất nhập hàng tháng.

Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết làm việc với các shop/xưởng trên Sabo, 1688, hoặc xưởng Việt Nam là lợi thế.

Tỉ mỉ, cẩn thận khi đặt hàng và kiểm hàng.

Thành thạo Excel/Google Sheet cơ bản.

Chủ động theo dõi tiến độ giao hàng, không chờ nhắc.

Ưu tiên có kinh nghiệm mua hàng ngành giày dép, thời trang.

Tại CÔNG TY TNHH AMI DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ trung, thoải mái, không gò bó.

Có cơ hội phát triển lên vị trí quản lý mua hàng khi team mở rộng.

Được training về quy trình mua hàng, vận chuyển, quản lý tồn kho chuyên nghiệp.

Tham gia team-building, thưởng Lễ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMI DIGITAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin