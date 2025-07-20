Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH AMI DIGITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH AMI DIGITAL
Mức lương
3 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 96B Lê Trung Nghĩa, phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 3 - 6 Triệu
Tìm & làm việc với nhà cung cấp (xưởng VN, Trung Quốc…) để nhập giày bigsize (size 45 – 50).
Lên đơn đặt hàng, theo dõi vận chuyển, xử lý khi hàng về trễ – thiếu – lỗi.
Kiểm tra tồn kho, tính toán số lượng nhập hàng phù hợp.
Kiểm tra hàng khi nhận: form giày, đế, keo, màu sắc...
Báo cáo nhập hàng, chi phí và đề xuất nhập hàng tháng.
Với Mức Lương 3 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết làm việc với các shop/xưởng trên Sabo, 1688, hoặc xưởng Việt Nam là lợi thế.
Tỉ mỉ, cẩn thận khi đặt hàng và kiểm hàng.
Thành thạo Excel/Google Sheet cơ bản.
Chủ động theo dõi tiến độ giao hàng, không chờ nhắc.
Ưu tiên có kinh nghiệm mua hàng ngành giày dép, thời trang.
Tỉ mỉ, cẩn thận khi đặt hàng và kiểm hàng.
Thành thạo Excel/Google Sheet cơ bản.
Chủ động theo dõi tiến độ giao hàng, không chờ nhắc.
Ưu tiên có kinh nghiệm mua hàng ngành giày dép, thời trang.
Tại CÔNG TY TNHH AMI DIGITAL Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường trẻ trung, thoải mái, không gò bó.
Có cơ hội phát triển lên vị trí quản lý mua hàng khi team mở rộng.
Được training về quy trình mua hàng, vận chuyển, quản lý tồn kho chuyên nghiệp.
Tham gia team-building, thưởng Lễ
Có cơ hội phát triển lên vị trí quản lý mua hàng khi team mở rộng.
Được training về quy trình mua hàng, vận chuyển, quản lý tồn kho chuyên nghiệp.
Tham gia team-building, thưởng Lễ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AMI DIGITAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI