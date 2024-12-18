Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Giá Kho Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 47/2/16C Bùi Đình Túy, P. 24, Q. Bình Thạnh, HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Chịu trách nhiệm vận hành điều phối nhân sự trong ca làm việc.

- Phối hợp cùng Quản lý ream thực thi theo các mục tiêu Công ty đề ra.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo mục tiêu doanh số của Team Online (Điện Thoại Giá Kho và Care Center) và phân bổ mục tiêu đến các thành viên.

- Điều phối nhân sự tư vấn đảm bảo SLA, hiệu suất chốt đơn, mức độ hài lòng của khách hàng v.v.

- Phối hợp cùng quản lý cteam đưa ra kịch bản chốt sales, tăng tỉ lệ chốt, upsales, cross sale, có phương án khai thác data, chăm sóc lại khách hàng.

- Gọi và làm mẫu cho nhân viên

- Giải quyết khiếu nại và các vấn đề phát sinh trong phạm vi phân quyền

- Phối hợp cùng Quản lý teamtheo sát tiến độ hoàn thành target ngày/ tuần/ tháng của từng nhân viên/team

- Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo từ cấp trên

- Phối hợp cùng QA& Training nghe cuộc gọi/ chat của nhân viên để kịp thời đào tạo và tái đào tạo cho nhân sự team.

- Thời gian làm việc: Ca 1: 08:00 17:00, Ca 2: 13:00 22:00, Ca 3: 09:30 18:30. Off 1 ngày/tuần

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trưởng ca/trưởng nhóm là lợi thế.

Tại Công ty TNHH Giá Kho Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 12.000.000 đồng – 14.000.000 đồng

- Phép năm, chế độ BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ.

- Chính sách thưởng theo hiệu quả kinh doanh

- Văn phòng làm việc tiện nghi, không gian mở, có phòng giải trí, studio

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, thân thiện, không ngại đổi mới

- Được tham gia các khóa đào tạo, Happy Sharing định kỳ để nâng cao kỹ năng, mở rộng kiến thức và tối ưu hiệu suất công việc.

- Chính sách mua hàng nội bộ hấp dẫn

- Lộ trình thăng tiến và phát triển rõ ràng, minh bạch dựa trên dữ liệu

- Tham gia các hoạt động thể thao, vui chơi, sinh nhật, du lịch thường niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giá Kho Group

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giá Kho Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.