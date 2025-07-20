Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ALI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALI HÀ NỘI
- Hà Nội: Tòa Intracom Vĩnh Ngọc Đông Anh Hanoi, Đông Anh ...và 5 địa điểm khác, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tìm hiểu nhu cầu của học viên theo quy trình tư vấn. Tư vấn chương trình đào tạo phù hợp và ghi danh.
- Tìm kiếm, xây dựng & phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.
- Công tác quản lý và theo dõi hồ sơ khách hàng để thuyết phục thi xếp lớp và ghi danh nhằm đảm bảo đạt mục tiêu ghi danh (KPI) học viên trong khóa học.
- Theo dõi tình hình học tập của học viên, thực hiện các dịch vụ chăm sóc học viên và báo cáo với cấp quản lý trực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên/ phụ huynh.
- Tham gia các hoạt động chung của chi nhánh và hoàn thành các nhiệm vụ được giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giao tiếp tốt và có kỹ năng tư vấn khách hàng qua điện thoại và trực tiếp.
- Có khả năng giải quyết vấn đề và chịu được áp lực công việc.
- Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt.
- Giao tiếp Tiếng Anh khá là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng tháng lương thứ 13
- Nghỉ phép tối thiểu 12 ngày/năm + ngày sinh nhật
- Được tham gia các hoạt động team building và các sự kiến lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn
- Tham gia đóng BHXH, BHYT và BHTN và các chế độ khác theo quyđịnh của nhà nước
- Môi trường làm việc thoải mái, trẻ và năng động
- Được đào tạo bài bản cơ bản và nâng cao khi làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALI HÀ NỘI
