Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ALI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Intracom Vĩnh Ngọc Đông Anh Hanoi, Đông Anh ...và 5 địa điểm khác, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm hiểu nhu cầu của học viên theo quy trình tư vấn. Tư vấn chương trình đào tạo phù hợp và ghi danh.

- Tìm kiếm, xây dựng & phát triển nguồn khách hàng tiềm năng.

- Công tác quản lý và theo dõi hồ sơ khách hàng để thuyết phục thi xếp lớp và ghi danh nhằm đảm bảo đạt mục tiêu ghi danh (KPI) học viên trong khóa học.

- Theo dõi tình hình học tập của học viên, thực hiện các dịch vụ chăm sóc học viên và báo cáo với cấp quản lý trực tiếp về các phát sinh liên quan đến học viên/ phụ huynh.

- Tham gia các hoạt động chung của chi nhánh và hoàn thành các nhiệm vụ được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam hoặc nữ tuổi từ 22 – 30 tuổi. Đã tốt nghiệp Trung Cấp / Đại học/Cao Đẳng, hoặc năm cuối đang chờ bằng.

- Giao tiếp tốt và có kỹ năng tư vấn khách hàng qua điện thoại và trực tiếp.

- Có khả năng giải quyết vấn đề và chịu được áp lực công việc.

- Khả năng làm việc độc lập và đội nhóm tốt.

- Giao tiếp Tiếng Anh khá là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 8,000,000 vnđ đến 15,000,000 vnđ + thưởng % theo doanh thu

- Được hưởng tháng lương thứ 13

- Nghỉ phép tối thiểu 12 ngày/năm + ngày sinh nhật

- Được tham gia các hoạt động team building và các sự kiến lớn trong năm độc đáo, hấp dẫn

- Tham gia đóng BHXH, BHYT và BHTN và các chế độ khác theo quyđịnh của nhà nước

- Môi trường làm việc thoải mái, trẻ và năng động

- Được đào tạo bài bản cơ bản và nâng cao khi làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.