Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH DV THẨM MỸ KACE BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Đón tiếp, hướng dẫn khách hàng trước khi thực hiện dịch vụ.

- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư y tế cần thiết cho bác sĩ.

- Hỗ trợ bác sĩ xuyên suốt trong quá trình thực hiện các dịch vụ xóa xăm, phẫu thuật, thẩm mỹ nội khoa và ngoại khoa.

- Vệ sinh, khử khuẩn dụng cụ và khu vực làm việc sau khi hoàn tất dịch vụ.

- Theo dõi tình trạng khách sau dịch vụ, hướng dẫn chăm sóc tại nhà.

- Nhắc lịch tái khám, chăm sóc hậu điều trị theo chỉ định.

- Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản: đo sinh hiệu, tiêm, truyền, sát khuẩn, thay băng.

- Đảm bảo vô khuẩn tuyệt đối trong toàn bộ quy trình thủ thuật.

- Ghi chép đầy đủ hồ sơ bệnh án và quy trình điều trị.

- Thực hiện vệ sinh da, điện di, đắp mặt nạ và một số thao tác massage mặt nhẹ nhàng

- Quản lý, cấp phát và báo cáo vật tư y tế tiêu hao hàng ngày.

- Đảm bảo thiết bị được sử dụng đúng quy trình và được bảo quản tốt.

- Phối hợp với bộ phận tư vấn, CSKH để mang lại trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện nội bộ và nâng cao tay nghề định kỳ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý/phòng khám.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng ngành Điều dưỡng

- Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề và kinh nghiệm tại spa, phòng khám, thẩm mỹ viện.

- Tác phong chuyên nghiệp, sạch sẽ, thái độ tích cực, phối hợp tốt trong công việc nhóm.

- Có tinh thần trách nhiệm và mong muốn phát triển lâu dài.

Tại CÔNG TY TNHH DV THẨM MỸ KACE BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 – 15 triệu/tháng (gồm lương cơ bản + phụ cấp + KPI)

- Thưởng thêm tùy vào từng tháng và năng suất công việc

- Chế độ BHXH , lễ tết, nghỉ phép theo quy định.

- Được đào tạo thêm kỹ thuật thẩm mỹ, chăm sóc da nếu chưa có kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DV THẨM MỸ KACE BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.