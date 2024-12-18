Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam ) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chăm sóc và phát triển các khách hàng được công ty giao (Khách hàng sẵn có)
- Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong khu vực được phân công
- Cung cấp thông tin cho khách hàng về các chương trình khuyến mãi, các giải pháp kinh doanh tối đa hóa các lợi thế cạnh tranh nhằm nâng cao tần suất mua hàng của khách hàng
- Thu thập thông tin khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh từ đó đưa ra ý kiến hữu hiệu cho việc phát triển ngành hàng và khách hàng
- Đảm bảo việc cập nhật số liệu và báo cáo hằng ngày cho mỗi lần viếng thăm khách hàng
- Khai thác và phân tích dữ liệu khách hàng sẵn có để xác định mục tiêu hằng ngày, tuần, tháng, năm
- Xây dựng, cập nhật, quản lý và khai thác một cách hiệu quả hồ sơ khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Kinh doanh
- Kỹ năng:
+ Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán tốt
+ Khả năng sử dụng máy tính cơ bản (MS Office, internet)
+ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Tại Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam ) Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc hòa đồng, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
