Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 2C phổ Quang, p. 02, Q. Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

• Giao hàng, bán hàng theo khu vực được phân bổ

• Chăm sóc, duy trì và phát triển kênh khách hàng

• Xử lý các tình huống phát sinh thực tế

• Thực hiện báo cáo công việc hằng ngày

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam

• Độ tuổi: 18 – 45

• Làm việc tại Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai

• Giờ làm việc: 7h00 - 16h30

• Tuần làm 06 ngày

• Trình độ: 9/12

• Có sức khỏe, xe máy cá nhân

• Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, hòa đồng

• Được thưởng KPI theo năng suất lao động

• Được xét tăng lương theo thâm niên, năng lực

• Được cung cấp Sim 4G + Cước phí điện thoại

• Được hỗ trợ đồng phục, vật dụng miễn phí

• Được hỗ trợ nhớt xe: 1 bình/tháng

• Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

