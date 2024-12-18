Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 11 Triệu

Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 2C phổ Quang, p. 02, Q. Tân Bình, HCM, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

• Giao hàng, bán hàng theo khu vực được phân bổ
• Giao hàng, bán hàng theo khu vực
được phân bổ
• Chăm sóc, duy trì và phát triển kênh khách hàng
• Chăm sóc, duy trì và phát triển kênh
khách hàng
• Xử lý các tình huống phát sinh thực tế
• Thực hiện báo cáo công việc hằng ngày

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam
• Độ tuổi: 18 – 45
• Làm việc tại Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai
• Làm việc tại Hồ Chí Minh, Bình Dương,
Đồng Nai
• Giờ làm việc: 7h00 - 16h30
• Tuần làm 06 ngày
• Trình độ: 9/12
• Có sức khỏe, xe máy cá nhân
• Không yêu cầu kinh nghiệm

Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, hòa đồng
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện,
hòa đồng
• Được thưởng KPI theo năng suất lao động
• Được xét tăng lương theo thâm niên, năng lực
• Được cung cấp Sim 4G + Cước phí điện thoại
• Được hỗ trợ đồng phục, vật dụng miễn phí
• Được hỗ trợ nhớt xe: 1 bình/tháng
• Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Công ty TNHH Thực Phẩm Thái Sơn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 2C Phổ Quang, Phường 2

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

