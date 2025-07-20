Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 39 ngõ 12 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô tả công việc

• Tư vấn khóa học và chăm sóc khách hàng qua đa kênh (Gọi điện, chat, email,…)

• Chịu trách nhiệm chỉ tiêu kinh doanh cá nhân và đội nhóm

• Chủ động tìm kiếm học viên ngoài data sẵn có của công ty

• Tiếp nhận phản hồi, khiếu nại của khách hàng để chuyển tới bộ phận liên quan.

• Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban: Marketing, Học thuật, Tech, Product để đảm bảo luồng vận hành chung

• Thực hiện các công việc khác theo điều phối của Trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

• Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng làm việc nhóm tốt

• Chủ động và biết cách tổ chức, sắp xếp công việc

• Tư duy tích cực, nhanh nhạy và quyết liệt với công việc

• Đã có kinh nghiệm Telesales ít nhất 2 năm, ưu tiên đã làm việc trong mảng giáo dục

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan tới ngành giáo dục và sản phẩm e-Learning là 1 lợi thế

• Sử dụng thành thạo Google Sheets và các phần mềm quản lý học viên

• Có máy tính cá nhân

Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng (tùy theo năng lực và kinh nghiệm): 7.500.000 – 13.000.000 vnd / tháng

• Thưởng doanh số (tổng thu nhập full-time 15 triệu - 30+++ triệu/tháng)

• Thử việc hưởng 85% lương cơ bản + 100% hoa hồng

• Cơ hội Thăng tiến lên các vị trí Team Lead, Trưởng Phòng…

• Được đóng và hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật.

• Tháng lương thứ 13

• Được cấp thẻ Bảo hiểm sức khỏe với quyền lợi nội trú và ngoại trú khi trở thành nhân viên chính thức

• Phúc lợi sinh nhật, hiếu hỉ, year-end party, summer holiday, bonding day hàng tháng…

• Được cung cấp Data ổn định, hàng ngày từ nguồn Marketing online.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, phát huy sáng tạo, tôn trọng ý kiến cá nhân và có lộ trình thăng tiến rõ ràng.

• Được học 01 khóa tiếng Anh hoặc tiếng Trung trên Prep khi trở thành nhân viên chính thức tại Prep

Địa điểm làm việc: số 39 ngõ 12 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Ứng viên quan tâm gửi CV về

Tiêu đề ghi rõ: [Nhân viên Tư vấn ca cố định] – Họ và tên

Lưu ý:

Bằng việc gửi CV/Hồ sơ, cùng với các thông tin ứng viên cung cấp, trao đổi trong quá trình phỏng vấn với Prep (nếu có), Ứng viên ĐỒNG Ý với Quy định bảo mật và xử lý dữ liệu cá nhân của nhân sự của Prep được xây dựng và ban hành theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời đồng ý cho Prep thu thập, lưu trữ thông tin mà Ứng viên cung cấp cho Prep với các mục đích như sau:

+ Thu thập dữ liệu cá nhân, chọn lọc ứng viên để phỏng vấn;

+ Liên hệ, thông báo tới Ứng viên;

+ Đánh giá mức độ phù hợp của ứng viên để lựa chọn ứng viên phù hợp với vị trí đang tuyển của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Prep

