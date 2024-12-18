Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Tư vấn khách hàng từ website, page, diễn đàn, forum... về các vấn đề liên quan đến thành lập doanh nghiệp, dịch vụ kế toán, M&A có yếu tố nước ngoài, hỗ trợ kiểm tra pháp lý;... các vấn đề liên quan đến luật.
- Chốt hợp đồng và lên đơn hàng
- Chịu trách nhiệm thực hiện chỉ tiêu doanh thu mà cấp trên đưa ra
- Phối hợp bộ phận điều phối để xử lý hồ sơ cho khách hàng
- Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ, hướng dẫn thủ tục, quy trình cho khách hàng
- Phản hồi thông tin và các thắc mắc của khách hàng trong phạm vi công việc

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm bán dịch vụ liên quan đến dịch vụ kế toán, tư vấn pháp lý là điểm cộng.
- Có kiến thức về luật doanh nghiệp là một điểm cộng, nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Có kỹ năng đàm phán, làm việc nhóm và giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh và chính sách hoa hồng hấp dẫn.
- Thưởng nóng hàng tuần, hàng tháng.
- Tham gia đầy đủ BHXH, thưởng Tết và các ngày lễ lớn trong năm, lương tháng 13, nghỉ mát, teambuilding hàng năm và một số phúc lợi khác.
- Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ để nâng cao kỹ năng chuyên môn.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, xét tăng lương hàng năm.
- Gặp gỡ các khách hàng/đối tác lớn và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP BẢO TÍN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 51 Đường số 2, Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. HCM

