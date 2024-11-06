Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện lạnh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 06, Đường số 1, An Lạc A, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện lạnh Với Mức Lương Từ 30 Triệu
Công ty Cổ phần Zero Kara Việt Nam, chuyên kinh doanh máy cấp đông siêu tốc từ Nhật Bản đang cần tìm ứng viên thực hiện các công việc sau:
Thực hiện việc lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị máy cấp đông siêu tốc và các thiết bị điện lạnh khác.
Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị và đề xuất giải pháp sửa chữa, bảo trì.
Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng và bảo dưỡng các thiết bị cấp đông.
Đảm bảo công việc hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng cao.
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và cập nhật công nghệ mới.
Hỗ trợ các công việc khác do cấp trên giao.
Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến kỹ thuật điện, điện lạnh hoặc cơ điện.
Có từ 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật điện lạnh.
Kỹ năng sửa chữa, bảo trì và lắp đặt các thiết bị điện lạnh.
Am hiểu về các thiết bị máy móc điện lạnh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản.
Chăm chỉ, cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Chế độ thưởng
Tăng lương
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
