Tuyển Kỹ sư điện lạnh CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM

Kỹ sư điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện lạnh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM

Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 06, Đường số 1, An Lạc A, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện lạnh Với Mức Lương Từ 30 Triệu

Công ty Cổ phần Zero Kara Việt Nam, chuyên kinh doanh máy cấp đông siêu tốc từ Nhật Bản đang cần tìm ứng viên thực hiện các công việc sau:
Thực hiện việc lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các thiết bị máy cấp đông siêu tốc và các thiết bị điện lạnh khác.
Kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của các thiết bị và đề xuất giải pháp sửa chữa, bảo trì.
Hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng và bảo dưỡng các thiết bị cấp đông.
Đảm bảo công việc hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng cao.
Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và cập nhật công nghệ mới.
Hỗ trợ các công việc khác do cấp trên giao.

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan đến kỹ thuật điện, điện lạnh hoặc cơ điện.
Có từ 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật điện lạnh.
Kỹ năng sửa chữa, bảo trì và lắp đặt các thiết bị điện lạnh.
Am hiểu về các thiết bị máy móc điện lạnh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với các sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản.
Chăm chỉ, cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 30 triệu (thỏa thuận tùy năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế)
Chế độ bảo hiểm
Chế độ thưởng
Tăng lương
Chăm sóc sức khỏe
Đào tạo chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ZERO KARA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 24 Đa Phước 1, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

