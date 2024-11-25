Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: Khu vườn ươm, ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Tân Biên, Thành phố Tây Ninh

-Trực tiếp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa bảo trì hệ thống điện nhà trứng

-Lắp ráp tủ điều khiển điện và hệ thống điện

-Lắp đặt điện và vận hành máy tự động

-Tham gia bảo trì và sữa chữa hệ thống

-Chịu trách nhiệm chung về các chức năng và hoạt động liên quan đến trang thiết bị và hoạt động điện

-Xây dựng kế hoạch dự án toàn diện bằng cách sử dụng hướng dẫn phát triển kế hoạch , dự án điện

-Chịu trách nhiệm cập nhật thông tin về xây dựng công trình điện, hệ thống sự cố và đưa ra lời khuyên đề xuất cho nhóm trưởng

-Tiến hành khắc phục sự cố và cung cấp giả pháp chuyên nghiệp về các vấn đề được chuyển lên từ hiện trường

-Chịu Trách nhiệm tuân thủ quy chuuaanr điện quốc gia (NEC), quy chuẩn địa phương và tiêu chuẩn an toàn OSHA tại Việt Nam

-Chịu trách nhiệm về các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

-Tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghành điện trở lên (ưu tiên tốt nghiệp đại học)

-Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm về điện

-Có hiểu biết về quy trình vận hành điện

-Ưu tiên ứng viên có thể tăng ca, trực đêm

-Thu nhập từ 8.000.000 - 10.000.000

-Được làm việc trong môi trường thoải mái, năng động

-Chế độ bảo hiểm theo luật định

-Phép năm

-Xét tăng lương 2 lần/năm

-Lương tháng 13

-Ký túc xá miễn phí cho nhân viên ở xa

