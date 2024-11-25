Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh)
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh)

Điện tử/Phần cứng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh)

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Tây Ninh: Khu vườn ươm, ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Tân Biên, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

-Trực tiếp sản xuất, lắp ráp, sửa chữa bảo trì hệ thống điện nhà trứng
-Lắp ráp tủ điều khiển điện và hệ thống điện
-Lắp đặt điện và vận hành máy tự động
-Tham gia bảo trì và sữa chữa hệ thống
-Chịu trách nhiệm chung về các chức năng và hoạt động liên quan đến trang thiết bị và hoạt động điện
-Xây dựng kế hoạch dự án toàn diện bằng cách sử dụng hướng dẫn phát triển kế hoạch , dự án điện
-Chịu trách nhiệm cập nhật thông tin về xây dựng công trình điện, hệ thống sự cố và đưa ra lời khuyên đề xuất cho nhóm trưởng
-Tiến hành khắc phục sự cố và cung cấp giả pháp chuyên nghiệp về các vấn đề được chuyển lên từ hiện trường
-Chịu Trách nhiệm tuân thủ quy chuuaanr điện quốc gia (NEC), quy chuẩn địa phương và tiêu chuẩn an toàn OSHA tại Việt Nam
-Chịu trách nhiệm về các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghành điện trở lên (ưu tiên tốt nghiệp đại học)
-Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm về điện
-Có hiểu biết về quy trình vận hành điện
-Ưu tiên ứng viên có thể tăng ca, trực đêm

Tại Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh) Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập từ 8.000.000 - 10.000.000
-Được làm việc trong môi trường thoải mái, năng động
-Chế độ bảo hiểm theo luật định
-Phép năm
-Xét tăng lương 2 lần/năm
-Lương tháng 13
-Ký túc xá miễn phí cho nhân viên ở xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh)

Công ty TNHH QL Farms (Tây Ninh)

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Ấp Thạnh Phước, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-dien-thu-nhap-8-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-tay-ninh-job256472
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HR Vietnam’s ESS Client
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
HR Vietnam’s ESS Client
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 12 - 16 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 08/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 15 - 35 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Onecad Viet Nam
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Onecad Viet Nam
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Từ 11 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần B.B Đại Minh
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần B.B Đại Minh
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN A Z B Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Hồ Chí Minh Tây Ninh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM)
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM) làm việc tại Tây Ninh thu nhập 14 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH HAILIDE (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 30/09/2025
Tây Ninh Còn 6 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
Hạn nộp: 30/09/2025
Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Bà Rịa Vũng Tàu Long An Long An Long An Long An Long An Long An Long An Vĩnh Long Vĩnh Long Vĩnh Long Hồ Chí Minh Lâm Đồng Lâm Đồng Trà Vinh Trà Vinh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Tây Ninh Bình Dương Bình Phước Bình Phước Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 237 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 226 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH KUCHEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 12 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty TNHH Sản Xuất và Phát Triển Thương Mại Sao Biển
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HÀ NỘI
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH BAO BÌ HVL VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VTTECH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH VTTECH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VTTECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 37 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHUWA L&S
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Famiana
Hạn nộp: 30/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HR Vietnam’s ESS Client
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
HR Vietnam’s ESS Client
Hạn nộp: 06/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 12 - 16 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 08/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Đo Đạc Bản Đồ Tây Ninh
Hạn nộp: 09/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 8 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH kiểm toán ACE TIME
Hạn nộp: 23/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 15 - 35 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel
Hạn nộp: 07/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Dịch vụ Tổng hợp và Công nghệ Phúc Bình
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Onecad Viet Nam
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Onecad Viet Nam
Hạn nộp: 29/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập Từ 11 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần B.B Đại Minh
Tuyển Kỹ thuật điện/điện tử thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty Cổ Phần B.B Đại Minh
Hạn nộp: 13/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất