Tuyển Thợ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 88 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Thợ điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Mức lương
88 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Hải Phòng

- Hải Dương

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 88 - 10 Triệu

- Quản lý, vận hành, kinh doanh hệ thống lưới điện hạ thế
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn- Trình độ chuyên môn: bắt buộc tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Điện công nghiệp hoặc chuyên ngành có liên quan.
- Tuổi không quá: 35 tuổi;
- Giới tính: Nam

Với Mức Lương 88 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: bắt buộc tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Điện công nghiệp hoặc chuyên ngành có liên quan.
- Tuổi không quá: 35 tuổi;
- Giới tính: Nam

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng: Trên 8.800.000 - 10.000.000,đ/tháng hoặc thoả thuận theo kinh nghiệm (nếu có)
- Chính sách đào tạo (Công ty hỗ trợ kinh phí đào tạo)
- Tháng lương thứ 13 + Lương ngày Lễ Tết.
- Người lao động được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Pháp luật hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN, tham quan du lịch hàng năm, đào tạo và nhiều chế độ phúc lợi khác...)
- Thưởng Tết nguyên đán, Thưởng ngày Lễ; Thưởng cá nhân xuất sắc; Thưởng Quý, Thưởng hiệu quả, Thưởng sáng kiến...
Địa điểm làm việc: Hải Phòng, Hải Dương hoặc các địa bàn khác công ty đang Quản lý kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 34 đường Thiên Lôi, Phường Nghĩa Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất