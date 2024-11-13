Tuyển Thợ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG làm việc tại Hải Phòng thu nhập 88 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
Mức lương
88 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Hải Phòng
- Hải Dương
Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương 88 - 10 Triệu
- Quản lý, vận hành, kinh doanh hệ thống lưới điện hạ thế
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi phỏng vấn- Trình độ chuyên môn: bắt buộc tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Điện công nghiệp hoặc chuyên ngành có liên quan.
- Tuổi không quá: 35 tuổi;
- Giới tính: Nam
Với Mức Lương 88 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ chuyên môn: bắt buộc tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Điện công nghiệp hoặc chuyên ngành có liên quan.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng: Trên 8.800.000 - 10.000.000,đ/tháng hoặc thoả thuận theo kinh nghiệm (nếu có)
- Chính sách đào tạo (Công ty hỗ trợ kinh phí đào tạo)
- Tháng lương thứ 13 + Lương ngày Lễ Tết.
- Người lao động được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Pháp luật hiện hành: BHXH, BHYT, BHTN, tham quan du lịch hàng năm, đào tạo và nhiều chế độ phúc lợi khác...)
- Thưởng Tết nguyên đán, Thưởng ngày Lễ; Thưởng cá nhân xuất sắc; Thưởng Quý, Thưởng hiệu quả, Thưởng sáng kiến...
Địa điểm làm việc: Hải Phòng, Hải Dương hoặc các địa bàn khác công ty đang Quản lý kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC LẮP MÁY HẢI PHÒNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
