Tuyển Quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý chất lượng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT
- Hồ Chí Minh: 26B Tân Thới Nhất 17, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, Quận 12
Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thiết kế , bóc tách bản vẽ kỹ thuật
Bóc tách BOM , Làm quy trình công nghệ sản xuất
Triển khai hướng dẫn quy trình sản xuất cho các tổ sản xuất trong nhà máy và các đơn vị gia công bên ngoài.
Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất.
Theo dõi kiểm tra và cập nhật định mức thời gian và nhân công sản xuất cho các công đoạn sản xuất.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Trên 03 năm thiết kế, làm BOM và quy trình sản xuất
Yêu cầu khác: Có trên 03 năm làm việc thiết kế , bóc tách BOM và làm quy trình sản xuất ở các công ty làm quảng cáo hoặc hang nội thất xuất khẩu.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người lao động
Thưởng lương tháng 13, thưởng nóng...
Du lịch hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
