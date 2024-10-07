Tuyển Quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26B Tân Thới Nhất 17, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Thiết kế , bóc tách bản vẽ kỹ thuật Bóc tách BOM , Làm quy trình công nghệ sản xuất Triển khai hướng dẫn quy trình sản xuất cho các tổ sản xuất trong nhà máy và các đơn vị gia công bên ngoài. Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất. Theo dõi kiểm tra và cập nhật định mức thời gian và nhân công sản xuất cho các công đoạn sản xuất.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn : Kỹ sư cơ khí, Tự động hóa

Kinh nghiệm: Trên 03 năm thiết kế, làm BOM và quy trình sản xuất

Yêu cầu khác: Có trên 03 năm làm việc thiết kế , bóc tách BOM và làm quy trình sản xuất ở các công ty làm quảng cáo hoặc hang nội thất xuất khẩu.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người lao động Thưởng lương tháng 13, thưởng nóng... Du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÍ LỰC VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.