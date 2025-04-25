Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH AutoGrill VFS F&B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Cảng Quốc tế Sân bay, Kiosk 1.1.16, Tầng 1st, Tân Sơn Nhất, Đường Trường Sa, Phường 2,Hồ Chí Minh

Nhân viên kinh doanh

Giới thiệu khách hàng đến sản phẩm tại cửa hàng đang bán.

Up sale đối với một số mặt hàng chỉ định

Thu tiền của khách, nếu khách thanh toán bằng thẻ tín dụng thì phải đảm bảo có chữ ký của khách trên phiếu bán hàng đối chiếu với thẻ.

Gửi hóa đơn đầu ra, séc Ban quản lý/ FOC, hóa đơn VAT cho Bộ phận Tiền mặt & Bán hàng/ AR

Giới thiệu khách hàng đến đúng người để giải đáp thắc mắc và giải quyết mọi vấn đề

Yêu Cầu Công Việc

- Có kỹ năng tư vấn, chăm sóc và thấu hiểu tâm lý khách hàng

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành, bán lẻ

- Ngoại hình ưa nhìn

- Có tinh thần trách nhiệm, làm việc nhóm tốt

- Nhanh nhẹn, siêng năng, trung thực

Quyền Lợi

Lương đóng bảo hiểm xã hội: Đóng bảo hiểm 100% mức lương theo HĐLĐ.

Các loại phụ cấp: (tùy theo chính sách công ty tại từng thời điểm)

Tiền thưởng:

Giữ xe và đồng phục: Công ty chi trả.

Được tham dự các khóa đào tạo theo chính sách của Công ty

Cơ hội thăng tiến rõ ràng và công bằng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội làm việc tại các sân bay quốc tế trong và ngoài nước

Cách Thức Ứng Tuyển

