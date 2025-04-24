Tuyển Tiktok Công ty TNHH Việt Mỹ SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Công ty TNHH Việt Mỹ SSU
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
Tiktok

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tìm kiếm các thôngtin cần thiết của ngườibán hàng trên nền tảng TikTok (tìm theo thôngtin tài khoản TikTok Shop)
Thu thập và nhập liệu thông tin của Seller đạt đủ điều kiện vào Format có sẵn trên Gdoc.
Tìm kiếm số điện thoại và các trang mạng xã hội theo yêu cầu.
Ứng viên sẽ làm việc trực tiếp trên điện thoại cá nhân để xem TikTok

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng sử dụng các trình duyệt Internet, biết thao tác trên GoogleSheet
Nam (nữ) có kinh nghiệm xử lý dữ liệu, quen thuộc với các nền tảng truyềnthông, xã hội, kinh doanh online v.v...
Trung thực, chăm chỉ, nhanh nhẹn, nhận biết và xử lý thông tin chính xác.
Do tính chất công việc là multi-task nên sẽ không cố đinh từng task mà sẽ có thay đổi công việc theo sự sắp xếp quản lý.

Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.600.000đ - 7.700.000đ/ 26 công
Nếu đạt Best Agent: Thưởngthêm 500.000đ/tháng
Training nửa ngày
Hỗ trợ chi phí gửi xe
Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Được trang bị đầy đủ các công cụ, trang thiết bị phục vụ công việc.
Được đào tạo, nâng cao kỹ năng CSKH và cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Việt Mỹ SSU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Việt Mỹ SSU

Công ty TNHH Việt Mỹ SSU

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 82 - 84 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

