Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tư Vấn Kiến Tạo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tư Vấn Kiến Tạo
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 14
- 16
- 18 Đường số 11, Khu phố 4, phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Nhân viên được đào tạo theo quy trình đào tạo của công ty.
Tham gia làm phụ job dưới sự hướng dẫn và kèm cặp của cấp trên.
Tham gia và làm việc độc lập các dự án thuộc nhóm sau 6 tháng.
Công việc cụ thể là bốc tách khối lượng.
Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể tại buổi phỏng vấn.
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành Xây Dựng.
Độ tuổi: trên 24 tuổi
Biết sử dụng thành thạo AutoCAD, Revit, Etabs, Sap2000,...
Đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành.
Tiếng anh giao tiếp tối thiểu 450 Toeic
Ham học hỏi, cẩn thận, linh hoạt, tự giác trong công việc.
Ưu tiên sinh viên mới ra trường.
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tư Vấn Kiến Tạo Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.
Mức lương – thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc.
Được tham gia khoá đào tạo nội bộ để nâng cao chuyên môn.
Gói khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
Gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và người thân.
Company Trip, Picnic và Team Building hằng năm.
Đãi ngộ - Phúc lợi xứng đáng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tư Vấn Kiến Tạo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
