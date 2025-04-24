Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tư Vấn Kiến Tạo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 14 - 16 - 18 Đường số 11, Khu phố 4, phường An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Nhân viên được đào tạo theo quy trình đào tạo của công ty.

Tham gia làm phụ job dưới sự hướng dẫn và kèm cặp của cấp trên.

Tham gia và làm việc độc lập các dự án thuộc nhóm sau 6 tháng.

Công việc cụ thể là bốc tách khối lượng.

Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành Xây Dựng.

Độ tuổi: trên 24 tuổi

Biết sử dụng thành thạo AutoCAD, Revit, Etabs, Sap2000,...

Đọc hiểu tiếng anh chuyên ngành.

Tiếng anh giao tiếp tối thiểu 450 Toeic

Ham học hỏi, cẩn thận, linh hoạt, tự giác trong công việc.

Ưu tiên sinh viên mới ra trường.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tư Vấn Kiến Tạo Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.

Mức lương – thưởng theo năng lực và hiệu quả công việc.

Được tham gia khoá đào tạo nội bộ để nâng cao chuyên môn.

Gói khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và người thân.

Company Trip, Picnic và Team Building hằng năm.

Đãi ngộ - Phúc lợi xứng đáng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Tư Vấn Kiến Tạo

