Tuyển Kế toán thanh toán Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ & Môi trường Á Đông (Asiatech) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Kiểm tra chứng từ, lập phiếu thu-chi.

Kiểm tra và đồi chiếu quỹ tiền mặt với Thũ Quỹ (hằng tuần/tháng/quý/năm).

Kiểm tra các chứng từ ĐNTT đi kèm với hóa đơn thanh toán công nợ thầu phụ/thiết bị/khác: Hợp đồng, bảng khối lượng nghiệm thu, biên bản giao nhận, máy móc thiết bị, ... đảm bảo các thông tin đầy đủ chính xác và có chữ ký, ngày ký xác nhận của các bên liên quan trong hồ sơ.

Kiểm tra dự toán chi tiết mua thiết bị của P. Vật tư với Hợp đồng chủ đầu tư.

Kiểm tra, họach toán, theo dõi công nợ phải trả theo nhà cung cấp, hay thầu phụ hay theo từng công trình phát sinh và công nợ khác một cách đầy đủ.

Kiểm tra và nhập liệu nghiệp vụ phát sinh số dư tất cả các tài khoản ngân hàng phát sinh trong kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết để đảm bảo số liệu đầy đủ đúng nhất trong phần mềm.

Báo cáo thuế GTGT/TNCN hằng tháng theo quy định.

Nhập liệu tài khoản vay và dư nợ vay theo từng ngân hàng trên phần mềm.

Kiểm tra vật tư tại công trình định kỳ.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu đảm bảo số liệu đầy đủ hợp lệ hợp pháp.

Cung cấp số liệu cho Ban Giám đốc hoặc các phòng ban khi có yêu cầu đảm bảo số liệu đúng.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.