Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH FAIN VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bora Bora
- Đảo Kim Cương QPHW+9X7, Cầu Thời Đại, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận thông tin khách hàng kinh doanh các shop mỹ phẩm ở Lào để hỗ trợ phân phối các brand mỹ phẩm của công ty
Hỗ trợ khách hàng hiện tại, xử lý các vấn đề phát sinh..
Biên soạn hợp đồng mua bán, theo dõi đơn hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm kinh doanh mảng mỹ phẩm là một lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Các bạn Lào có thể nói tiếng việt hoặc người Việt Nam nói được tiếng Lào
Có đam mê đối với thị trường mỹ phẩm Hàn Quốc
Làm việc nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực và cầu tiến.
Có tinh thần teamwork
Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Lương cứng deal theo kinh nghiệm
Thưởng Hoa hồng, thưởng KPI hàng tháng
Môi trường làm việc năng động, thoải mái
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13
Teambuiling, tiệc công ty hàng tháng
Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp lâu dài.
Làm việc giờ hành chính: 8:00 - 17:00, thứ 2 - thứ 6
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
