Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH MTV VÀNG LẬP ĐỨC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MTV VÀNG LẬP ĐỨC
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/05/2025
CÔNG TY TNHH MTV VÀNG LẬP ĐỨC

Nhân viên Thu ngân

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 263

- 265 Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi thông tin khách hàng và thực hiện công tác thu chi tại cửa hàng
Quản lý tiền mặt, đảm bảo số liệu thu chi
Theo dõi, cập nhật và báo cáo doanh số, thu chi
Kiểm kê hàng hóa tại cửa hàng
Đảm bảo số liệu nhập xuất tại cửa hàng
Đảm bảo công tác vệ sinh và vận hành tại cửa hàng
Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn từng tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Ngoại hình ưa nhìn là một điểm cộng.
Có kinh nghiệm bán hàng / thu ngân tối thiểu 6 tháng trở lên
Kiến thức tin học cơ bản: excel, word,...
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, ham học hỏi
Trung thực, nghiêm túc, có trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH MTV VÀNG LẬP ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7.5tr/ tháng
Lương tháng 13
Thưởng các ngày Lễ, Tết
Tăng lương hàng năm
BHXH đầy đủ
Hỗ trợ ăn giữa ca
Du lịch hằng năm, team building theo chế độ của Công ty.
Môi trường làm việc vui vẻ, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV VÀNG LẬP ĐỨC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV VÀNG LẬP ĐỨC

CÔNG TY TNHH MTV VÀNG LẬP ĐỨC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 263 - 265 Tân Hương, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

