Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ đội ngũ bán hàng trong việc quản lý và theo dõi các hoạt động kinh doanh giải pháp công nghệ

Chuẩn bị các tài liệu, báo cáo, thuyết trình phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Hỗ trợ trong việc soạn báo giá, hợp đồng, tìm nhà cung ứng, thầu phụ

Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của quản lý.

Theo dõi và quản lý tiến độ đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn.

Giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ.

Hỗ trợ đội ngũ bán hàng trong việc chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành liên quan,

Có thể đọc và hiểu tài liệu kỹ thuật, am hiểu các sản phẩm công nghệ

Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp ngoại ngữ tốt (Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh)

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Khả năng giao tiếp tốt

Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

Chịu được áp lực công việc, làm việc độc lập và nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

Khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu kiến thức mới.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ NAM LONG

