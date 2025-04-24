Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VƯƠNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nhà số 21, đường số 5, KDC Hà Đô Centrosa, Phường 12 0, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện thiết kế kiến trúc công trình từ ý tưởng đến triển khai bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ chi tiết phục vụ thi công thực tế.

Tham gia khảo sát, đo đạc hiện trạng tại công trình khi có yêu cầu.

Phối hợp với các bộ môn khác như kết cấu, M&E… để đảm bảo tính đồng bộ và khả thi của thiết kế.

Kiểm tra, rà soát hồ sơ thiết kế trước khi bàn giao.

Hỗ trợ giám sát trong quá trình thi công nhằm đảm bảo bản vẽ được thực hiện đúng theo thiết kế.

Có thể đi công tác hoặc làm việc tại công trình trong các giai đoạn cần thiết.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế và triển khai hồ sơ thi công (ưu tiên từ 3 năm trở lên).

Thành thạo các phần mềm chuyên ngành: AutoCAD, SketchUp, Revit, 3Ds Max, Lumion, Photoshop, MS Office,...

Hiểu rõ các tiêu chuẩn thiết kế, quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc, sẵn sàng học hỏi và cầu tiến.

Ưu tiên Nam do tính chất công việc cần đi công trình, công tác thường xuyên.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VƯƠNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh với các khoản thưởng theo hiệu quả công việc, dự án tùy vào trình độ và năng lực ( Lương thỏa thuận)

Cơ hội được tham gia các dự án thực tế, đa dạng và có quy mô.

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát hàng năm & party hàng tháng do công ty tổ chức

Cơ hội phát triển nghề nghiệp, môi trường làm việc năng động và hợp tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VƯƠNG MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.