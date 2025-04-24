Tuyển Product Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà Jasmine 1,Số 200 đường 3/2, phường 12, quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phối hợp với các bộ phận (trade, vận hành....) lên lịch và tổ chức các workshop/event định kỳ.

Quản lý danh sách khách mời và chuẩn bị quà tặng tri ân (ưu đãi dịch vụ, sản phẩm .... để push sale)

Theo dõi và đo lường hiệu quả từng sự kiện (số lượng khách tham gia, doanh thu tăng thêm trong ngày, doanh thu tăng thêm sau 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng ....)

Xây dựng một hệ thống dịch vụ và tài liệu marketing đồng bộ, dễ hiểu, và có tính thuyết phục cao. Đảm bảo các sản phẩm/dịch vụ của Mega Gangnam được tối ưu hóa về mặt tiếp thị, đáp ứng nhu cầu của từng nhóm khách hàng và thúc đẩy doanh thu tổng thể.

Sử dụng getfly để theo dõi và phân nhóm KHC theo hành vi, tần suất quay lại.

Theo dõi hành vi khách hàng sau sự kiện (lượng booking, phản hồi).

Tích hợp chat fanpage/sms/email marketing hoặc push notication để gửi lời mời tham dự workshop/sự kiện cá nhân hóa.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức sự kiện, quy hoạch Product, R&D và phối hợp giữa các phòng ban (bắt buộc)

Kỹ năng viết nội dung tốt, có khả năng sáng tạo nội dung truyền thông đa kênh (video, bài viết, hình ảnh).

Am hiểu các công cụ marketing

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt

Phụ cấp cơm trưa, gửi xe

Thưởng nóng, thưởng kinh doanh

Máy tính, CCDC làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế - Mega Gangnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin