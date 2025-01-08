Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Triển khai, lắp đặt đường truyền Internet, truyền hình IPTV và Camera do FPT Teleceom cung cấp

Cài đặt và hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ Internet, truyền hình, Camera FPT

Bảo trì, kiểm tra, khắc phục lỗi sự cố liên quan đến đường truyền Internet, truyền hình, Camera FPT cho khách hàng

Ghi nhận phản hồi trực tiếp từ khách hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty

Khu vực tuyển dụng: Chí Linh, Cẩm Giàng, Bình Giang, Kim Thành, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Miện

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam tuổi từ 20-35, sức khỏe tốt

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên với các chuyên nghành liên quan khối kỹ thuật: CNTT, ĐTVT, Điện-Điện tử, Quản trị mạng....

Có kiến thức cơ bản về máy tính và mạng internet

Trung thực, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc

Khả năng giao tiếp tốt, có smartphone và phương tiện đi lại (xe máy)

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo kỹ năng, chuyên môn từ CƠ BẢN đến NÂNG CAO

Kí hợp đồng Chính thức với Công ty Thành viên của FPT Telecom

Công thức lương rõ ràng, đảm bảo tương xứng với hiệu quả công việc

Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN, công đoàn theo quy định pháp luật

Chế độ khen thưởng, phúc lợi theo quy định của Công ty

Được tham gia các hoạt động văn hóa đoàn thể trong năm: Nghỉ mát, Teambuilding, Thể thao....

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động và lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin