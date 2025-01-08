Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
- Hải Dương:
- Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Triển khai, lắp đặt đường truyền Internet, truyền hình IPTV và Camera do FPT Teleceom cung cấp
Cài đặt và hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ Internet, truyền hình, Camera FPT
Bảo trì, kiểm tra, khắc phục lỗi sự cố liên quan đến đường truyền Internet, truyền hình, Camera FPT cho khách hàng
Ghi nhận phản hồi trực tiếp từ khách hàng, phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty
Khu vực tuyển dụng: Chí Linh, Cẩm Giàng, Bình Giang, Kim Thành, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Miện
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên với các chuyên nghành liên quan khối kỹ thuật: CNTT, ĐTVT, Điện-Điện tử, Quản trị mạng....
Có kiến thức cơ bản về máy tính và mạng internet
Trung thực, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc
Khả năng giao tiếp tốt, có smartphone và phương tiện đi lại (xe máy)
Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì
Kí hợp đồng Chính thức với Công ty Thành viên của FPT Telecom
Công thức lương rõ ràng, đảm bảo tương xứng với hiệu quả công việc
Được đóng đầy đủ BHYT, BHXH, BHTN, công đoàn theo quy định pháp luật
Chế độ khen thưởng, phúc lợi theo quy định của Công ty
Được tham gia các hoạt động văn hóa đoàn thể trong năm: Nghỉ mát, Teambuilding, Thể thao....
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động và lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI