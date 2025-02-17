Tuyển Nhân viên Telesale Hộ Kinh Doanh Thiên An PT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Được hưởng mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi hấp dẫn theo quy định của pháp luật. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp và các kiến thức liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của công ty. Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm. Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh online và offline.

Liên hệ, tư vấn và chăm sóc khách hàng tiềm năng về các sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Thực hiện báo cáo doanh số bán hàng định kỳ.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, các chuyên ngành kinh tế, thương mại hoặc các ngành nghề liên quan là một lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, khả năng thuyết phục khách hàng.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

Có khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực trong công việc.

Khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu kiến thức mới một cách hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại tổng hợp.

Tại Hộ Kinh Doanh Thiên An PT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng: 7 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Thiên An PT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin