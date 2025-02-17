Tuyển Nhân viên Telesale Hộ Kinh Doanh Thiên An PT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Hộ Kinh Doanh Thiên An PT
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2025
Nhân viên Telesale

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Hộ Kinh Doanh Thiên An PT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Được hưởng mức lương cạnh tranh và các chế độ phúc lợi hấp dẫn theo quy định của pháp luật. Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện. Được đào tạo bài bản về kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp và các kiến thức liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của công ty. Có cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp. Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm. Được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh online và offline.
Liên hệ, tư vấn và chăm sóc khách hàng tiềm năng về các sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Thực hiện báo cáo doanh số bán hàng định kỳ.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, các chuyên ngành kinh tế, thương mại hoặc các ngành nghề liên quan là một lợi thế.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, khả năng thuyết phục khách hàng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Nhanh nhẹn, năng động, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.
Có khả năng sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực trong công việc.
Khả năng học hỏi nhanh, tiếp thu kiến thức mới một cách hiệu quả.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại tổng hợp.

Tại Hộ Kinh Doanh Thiên An PT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND
Lương cứng: 7 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Thiên An PT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Thiên An PT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 34 ngõ 10 Nguyễn Văn Huyên- Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

