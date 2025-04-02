Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH DFOODS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường 25m Tân Triều, ngõ 300 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm, chăm sóc, tư vấn giới thiệu sản phẩm của công ty tới khách hàng là các nhà hàng, khách sạn, chuỗi F&B, đại lý thực phẩm

Chăm sóc khách hàng dựa trên data có sẵn

Đề xuất chương trình khuyến mãi/ chiết khấu để tăng độ phủ khách hàng

Dựa trên báo cáo doanh số hàng ngày, kinh doanh sẽ theo dõi tình trạng tiêu thụ của từng khách hàng

Follow đơn hàng, hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động của cả công ty được thuận lợi

Yêu Cầu Công Việc

Đã có kinh nghiệm làm sale từ 3 tháng trở lên

Sử dụng thành thạo các mạng xã hôi như facebook,zalo,tiktok...sẽ được hỗ trợ sẵn data KH

Có điện thoại smart phone

Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH DFOODS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10 - 15 triệu (gồm lương cứng + hoa hồng)

Tăng lương hàng năm theo quy định của công ty

Sinh nhật, lễ tết, du lịch, BHXH và các chế độ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH DFOODS

