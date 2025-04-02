Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH DFOODS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH DFOODS
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đường 25m Tân Triều, ngõ 300 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tìm kiếm, chăm sóc, tư vấn giới thiệu sản phẩm của công ty tới khách hàng là các nhà hàng, khách sạn, chuỗi F&B, đại lý thực phẩm
Chăm sóc khách hàng dựa trên data có sẵn
Đề xuất chương trình khuyến mãi/ chiết khấu để tăng độ phủ khách hàng
Dựa trên báo cáo doanh số hàng ngày, kinh doanh sẽ theo dõi tình trạng tiêu thụ của từng khách hàng
Follow đơn hàng, hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo hoạt động của cả công ty được thuận lợi
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm làm sale từ 3 tháng trở lên
Sử dụng thành thạo các mạng xã hôi như facebook,zalo,tiktok...sẽ được hỗ trợ sẵn data KH
Có điện thoại smart phone
Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH DFOODS Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 10 - 15 triệu (gồm lương cứng + hoa hồng)
Tăng lương hàng năm theo quy định của công ty
Sinh nhật, lễ tết, du lịch, BHXH và các chế độ khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH DFOODS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
