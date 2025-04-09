Tuyển Nhân viên kỹ thuật Cty TNHH Thương Mại Đầu Tư Vương Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 23B, Ngõ 93 Tây Trà, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiến hành lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các hệ thống biển LED theo yêu cầu của khách hàng

Xác định nguyên nhân hỏng hóc và thực hiện sửa chữa, thay thế linh kiện cho các thiết bị biển LED.

Kiểm tra, bảo dưỡng và xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến biển LED

Báo cáo tình trạng công việc, tiến độ và kết quả sửa chữa hàng ngày

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa, bảo trì biển LED hoặc các thiết bị điện tử là lợi thế. Hiểu biết về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của biển LED, các linh kiện điện tử và bo mạch.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

Tại Cty TNHH Thương Mại Đầu Tư Vương Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực

Thưởng hiệu suất công việc hàng tháng

13 tháng lương/năm

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật.

Các phúc lợi khác: hỗ trợ chi phí đi lại, ăn trưa, đồng phục,… khi đi công trình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH Thương Mại Đầu Tư Vương Lâm

