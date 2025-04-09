Tuyển Nhân viên kỹ thuật Cty TNHH Thương Mại Đầu Tư Vương Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kỹ thuật Cty TNHH Thương Mại Đầu Tư Vương Lâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Cty TNHH Thương Mại Đầu Tư Vương Lâm
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Cty TNHH Thương Mại Đầu Tư Vương Lâm

Nhân viên kỹ thuật

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Cty TNHH Thương Mại Đầu Tư Vương Lâm

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 23B, Ngõ 93 Tây Trà, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiến hành lắp đặt, sửa chữa và bảo trì các hệ thống biển LED theo yêu cầu của khách hàng
Xác định nguyên nhân hỏng hóc và thực hiện sửa chữa, thay thế linh kiện cho các thiết bị biển LED.
Kiểm tra, bảo dưỡng và xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến biển LED
Báo cáo tình trạng công việc, tiến độ và kết quả sửa chữa hàng ngày
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực sửa chữa, bảo trì biển LED hoặc các thiết bị điện tử là lợi thế. Hiểu biết về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của biển LED, các linh kiện điện tử và bo mạch.
Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc hiệu quả.

Tại Cty TNHH Thương Mại Đầu Tư Vương Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực
Thưởng hiệu suất công việc hàng tháng
13 tháng lương/năm
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.
Chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật.
Các phúc lợi khác: hỗ trợ chi phí đi lại, ăn trưa, đồng phục,… khi đi công trình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Cty TNHH Thương Mại Đầu Tư Vương Lâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Cty TNHH Thương Mại Đầu Tư Vương Lâm

Cty TNHH Thương Mại Đầu Tư Vương Lâm

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 23B ngõ 93 Tây Trà - Trần Phú - Hoàng Mai - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

