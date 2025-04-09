Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô 39E, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh, Huyện Mê Linh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện bảo trì, sửa chữa, thay thế và vận hành hệ thống máy móc thiết bị, hệ thống kỹ thuật( cơ điện lạnh), cơ sở vật chất,…
Theo dõi và giám sát việc bảo hành, bảo trì, sửa chữa của các NCC dịch vụ đến công tác tại kho
Thực hiện các quy định về an toàn và phòng cháy chữa cháy tại kho
Báo cáo kịp thời các sự cố trong công việc cho giám sát kỹ thuật nhằm đưa ra hướng giải quyết tốt nhất
Các công việc khác theo phân công của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên, chuyên ngành kỹ thuật liên quan, ưu tiên nhiệt lạnh
Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm về hệ thống lạnh
Khả năng tổng hợp và phân tích
Giải quyết vấn đề
Tổ chức thực hiện và làm việc nhóm
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng ( MS.Office)
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm về hệ thống lạnh
Khả năng tổng hợp và phân tích
Giải quyết vấn đề
Tổ chức thực hiện và làm việc nhóm
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng ( MS.Office)
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn
Tham gia đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định;
Cấp phát đồng phục, các trang thiết bị làm việc;
Làm việc tại ABA Cooltrans – môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;
Nghỉ phép năm có lương 12 ngày/năm, chương trình khám sức khỏe, team buiding;
Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn theo chính sách phát triển nhân lực kế thừa / luân chuyển chuyên môn theo nhu cầu nguồn lực của công ty phù hợp với định hướng cá nhân của nhân viên;
Tham gia các chương trình đào tạo công ty tổ chức để nâng cao kỹ năng & nghiệp vụ.
Tham gia đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định;
Cấp phát đồng phục, các trang thiết bị làm việc;
Làm việc tại ABA Cooltrans – môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;
Nghỉ phép năm có lương 12 ngày/năm, chương trình khám sức khỏe, team buiding;
Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn theo chính sách phát triển nhân lực kế thừa / luân chuyển chuyên môn theo nhu cầu nguồn lực của công ty phù hợp với định hướng cá nhân của nhân viên;
Tham gia các chương trình đào tạo công ty tổ chức để nâng cao kỹ năng & nghiệp vụ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI