Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THƯƠNG MẠI A BA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 39E, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Thực hiện bảo trì, sửa chữa, thay thế và vận hành hệ thống máy móc thiết bị, hệ thống kỹ thuật( cơ điện lạnh), cơ sở vật chất,…

Theo dõi và giám sát việc bảo hành, bảo trì, sửa chữa của các NCC dịch vụ đến công tác tại kho

Thực hiện các quy định về an toàn và phòng cháy chữa cháy tại kho

Báo cáo kịp thời các sự cố trong công việc cho giám sát kỹ thuật nhằm đưa ra hướng giải quyết tốt nhất

Các công việc khác theo phân công của quản lý

Tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên, chuyên ngành kỹ thuật liên quan, ưu tiên nhiệt lạnh

Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm về hệ thống lạnh

Khả năng tổng hợp và phân tích

Giải quyết vấn đề

Tổ chức thực hiện và làm việc nhóm

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng ( MS.Office)

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc

Thu nhập hấp dẫn

Tham gia đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định;

Cấp phát đồng phục, các trang thiết bị làm việc;

Làm việc tại ABA Cooltrans – môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp;

Nghỉ phép năm có lương 12 ngày/năm, chương trình khám sức khỏe, team buiding;

Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn theo chính sách phát triển nhân lực kế thừa / luân chuyển chuyên môn theo nhu cầu nguồn lực của công ty phù hợp với định hướng cá nhân của nhân viên;

Tham gia các chương trình đào tạo công ty tổ chức để nâng cao kỹ năng & nghiệp vụ.

