Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CP AIRTECH THẾ LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 144 Việt Hưng, Phố Việt Hưng, Tổ 3, Phường Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch đấu thầu cho các dự án được phần công, tìm kiếm các dự án, hồ sơ mời thầu các dự án xây dựng lắp đặt chuyên về y tế, giáo dục

Am hiểu và vận dụng tốt các văn bản pháp luật về định mức chi phí, dự toán xây dựng

Chạy dự toán chi phí vật liêu, nhân công, máy móc thiết bị cho các dự án của công ty

Tính toán các chi phí của dự án dựa trên định mức của nhà nước quy định và trên đặc điểm của dự án để lên phương án chào giá tốt nhất.

Kiểm soát khối lượng dự thầu, xử lý các tình huống liên quan dến giá dự thầu

Phối hợp với các phòng, bộ phận triển khai thực hiện Hợp đồng sau khi thắng thầu

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của ban GĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế Xây dựng, QTKD, Luật, Xây dựng hoặc các chuyên ngành có liên quan trong các trường kinh tế, xây dựng,...

Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc dự toán, hồ sơ thầu, kinh doanh

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các dự án có vốn nhà nước

Tại CÔNG TY CP AIRTECH THẾ LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, tùy theo năng lực

Nghỉ phép 12 ngày/1 năm hưởng nguyên lương.

Chính sách bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) và theo quy định của công ty.

Có nhiều cơ hội phát triển trong sự nghiệp, được đào tạo các kỹ năng quản lý từ đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm của Airtech.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP AIRTECH THẾ LONG

