Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CP AIRTECH THẾ LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CP AIRTECH THẾ LONG
- Hà Nội: 144 Việt Hưng, Phố Việt Hưng, Tổ 3, Phường Việt Hưng, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch đấu thầu cho các dự án được phần công, tìm kiếm các dự án, hồ sơ mời thầu các dự án xây dựng lắp đặt chuyên về y tế, giáo dục
Am hiểu và vận dụng tốt các văn bản pháp luật về định mức chi phí, dự toán xây dựng
Chạy dự toán chi phí vật liêu, nhân công, máy móc thiết bị cho các dự án của công ty
Tính toán các chi phí của dự án dựa trên định mức của nhà nước quy định và trên đặc điểm của dự án để lên phương án chào giá tốt nhất.
Kiểm soát khối lượng dự thầu, xử lý các tình huống liên quan dến giá dự thầu
Phối hợp với các phòng, bộ phận triển khai thực hiện Hợp đồng sau khi thắng thầu
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của ban GĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc dự toán, hồ sơ thầu, kinh doanh
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong các dự án có vốn nhà nước
Tại CÔNG TY CP AIRTECH THẾ LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ phép 12 ngày/1 năm hưởng nguyên lương.
Chính sách bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN) và theo quy định của công ty.
Có nhiều cơ hội phát triển trong sự nghiệp, được đào tạo các kỹ năng quản lý từ đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm của Airtech.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP AIRTECH THẾ LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
