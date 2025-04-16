Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Kinden Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 800 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Mức lương
400 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 2a
- 4a Đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 400 - 800 USD
- Thiết lập các bản vẽ design, shop bằng phần mềm AutoCAD và Revit để phục vụ các công việc dự án về Cơ Điện
- Phối hợp bản vẽ với các nhà thầu
- Lập thư viện 3D cho thi công cơ điện
- Nhận biết và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế thiết kế báo cáo với giám sát trưởng
- Các công việc khác sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
- Có thể làm việc trực tiếp tại văn phòng dự án
Với Mức Lương 400 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên nghành điện, điện lạnh, cấp thoát nước, cơ khí PCCC
- Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm thiết kế chuyên ngành như Revit, Auto Cad, BIM
- Am hiểu các quy định về tiêu chuẩn thiết kế hệ thống điện, PPCC, điều hòa không khí,thông gió, cấp thoát nước và các hệ thống ống khi nén, hơi nước,…
- Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm
- Có thể đi công tác ở các dự án
- Ưu tiên biết tiếng Anh hoặc tiếng Nhật giao tiếp ( Biết tiếng Nhật là 1 lợi thế).
Tại Công ty TNHH Kinden Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kinden Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
