Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 36, đường 10, Sunrise K, KĐT The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Cài đặt phần mềm máy tính, làm mạng

Sửa chữa lỗi máy tính, máy văn phòng.

Cài đặt, sửa chữa máy văn phòng: máy in, máy fax, đổ mực máy in

Tốt nghiệp chuyên ngành tin học, điện, điện tử viễn thông từ trung cấp trở lên.

Nhanh nhẹn, ham học hỏi, trung thực, mong muốn làm lâu dài.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành

Mức lương: Từ 10-15 triệu

Môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp thân thiện.

Đóng BHXH theo quy định của Pháp luật.

Hưởng Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Xét tăng lương hàng năm/ Thưởng KPI quý, năm/ Lương tháng 13.

