Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CP
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 36, đường 10, Sunrise K, KĐT The Manor Central Park, Nguyễn Xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Cài đặt phần mềm máy tính, làm mạng
Sửa chữa lỗi máy tính, máy văn phòng.
Cài đặt, sửa chữa máy văn phòng: máy in, máy fax, đổ mực máy in
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành tin học, điện, điện tử viễn thông từ trung cấp trở lên.
Nhanh nhẹn, ham học hỏi, trung thực, mong muốn làm lâu dài.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Từ 10-15 triệu
Môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp thân thiện.
Đóng BHXH theo quy định của Pháp luật.
Hưởng Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.
Xét tăng lương hàng năm/ Thưởng KPI quý, năm/ Lương tháng 13.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
