Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh
Ngày đăng tuyển: 17/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ha Noi Garden city, Phường Thạch Bàn, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Triển khai các dự án phần mềm tại hiện trường theo phân công.
Vận hành, bảo trì hệ thống và xử lý sự cố hằng ngày cho các dự án đã hoàn thành.
Nghiên cứu nhu cầu khách hàng và hỗ trợ tiền bán hàng phần mềm.
Hỗ trợ Giám đốc dự án trong kiểm soát tiến độ và chất lượng dự án.
Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình triển khai.
Rà soát các dự án có liên quan, đề xuất giải pháp cải tiến.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân trở lên ngành Công nghệ thông tin hoặc tương đương (ứng viên xuất sắc có thể xét nếu tốt nghiệp Cao đẳng).
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm triển khai phần mềm hoặc lĩnh vực IT.
3 năm kinh nghiệm
Thành thạo MS-SQL, có kỹ năng viết script và xử lý dữ liệu.
MS-SQL
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc, có chứng chỉ PMP là lợi thế
may mặc
PMP
Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và viết tài liệu tốt.
Giao tiếp tốt, chủ động, tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm cao.
Có thể đi công tác theo yêu cầu của dự án.

Tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập :15-22tr (LC+PC)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội học hỏi.
Phụ cấp công tác,lương tháng 13 bảo hiểm đầy đủ, ngày nghỉ theo quy định.
Phụ cấp công tác
Tham gia các hoạt động nội bộ, teambuilding định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh

Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 79A Đường Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Mạng xã hội

