Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh
- Hà Nội: Ha Noi Garden city, Phường Thạch Bàn, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
Triển khai các dự án phần mềm tại hiện trường theo phân công.
Vận hành, bảo trì hệ thống và xử lý sự cố hằng ngày cho các dự án đã hoàn thành.
Nghiên cứu nhu cầu khách hàng và hỗ trợ tiền bán hàng phần mềm.
Hỗ trợ Giám đốc dự án trong kiểm soát tiến độ và chất lượng dự án.
Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình triển khai.
Rà soát các dự án có liên quan, đề xuất giải pháp cải tiến.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm triển khai phần mềm hoặc lĩnh vực IT.
Thành thạo MS-SQL, có kỹ năng viết script và xử lý dữ liệu.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc, có chứng chỉ PMP là lợi thế
Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và viết tài liệu tốt.
Giao tiếp tốt, chủ động, tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm cao.
Có thể đi công tác theo yêu cầu của dự án.
Tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiều cơ hội học hỏi.
Phụ cấp công tác,lương tháng 13 bảo hiểm đầy đủ, ngày nghỉ theo quy định.
Tham gia các hoạt động nội bộ, teambuilding định kỳ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trúc Linh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
