Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 13 - 20 Triệu

Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 13 - 20 Triệu

TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company

Giám sát dự án/công trình/thi công

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company

Mức lương
13 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Khu Công Nghiệp An Phát 1, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Nam Sách, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

- Đưa ra tiến độ thi công hàng tháng (nếu có yêu cầu cụ thể phải đưa ra tiến độ thực thi hàng tuần).
- Giám sát thi công các nhà thầu phụ (nếu có) theo tiến độ.
- Báo cáo cấp trên về tiến độ thi công theo định kỳ (kiểm tra báo cáo cán bộ cấp dưới lập trước khi gửi).
- Kiểm tra, ký khối lượng thanh toán công nhân và khối lượng thanh toán với chủ đầu tư.
- Bàn bạc về biện pháp thi công đặc biệt hoặc chủ trương thanh toán với cán bộ kỹ thuật hiện trường và cán bộ thanh toán.
- Yêu cầu các phòng ban bộ phận cung cấp thông tin liên quan và phối hợp triển khai công việc của phòng.
- Đề xuất với lãnh đạo Công ty các vấn đề về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của công trường như: công tác nhân sự. tổ chức công việc, trang thiết bị, tài sản...nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và cải tiến nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc được giao.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Chuyên ngành: Xây dựng, Công trình giao thông, Hạ tầng kỹ thuật
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm hoạt động giám sát thi công công trình.
- Vi tính: sử dụng thành thạo Word, Excel, Autocad...

Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện; nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn tại 15 Công ty trong Tập đoàn.
- Miễn phí các bữa ăn tại công ty
- Thưởng nhân viên xuất sắc, sáng kiến cải tiến 1 năm 2 lần; thưởng lương tháng 13; thưởng các ngày Lễ, Tết,...
- Tập đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo và phát triển nhân viên (Đào tạo chuyên môn, kỹ năng; Đào tạo quản lý nguồn,...); các hoạt động nội bộ như Giải bóng đá, Giải chạy và các hoạt động phong trào khác.
- Du lịch hàng năm
- Phụ cấp chuyên cần, xăng xe, làm đêm,... (tuỳ vị trí)
- Đầy đủ các chế độ Công đoàn (sinh nhật, sinh con, hiếu, hỷ,...), BHXH và các chế độ khác theo quy định của Luật
- Cấp xe ô tô cho nhiều vị trí quản lý (cả khối sản xuất và văn phòng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company

TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà PV Oil, 148 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-ky-thuat-thu-nhap-13-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-hai-duong-job257066
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 12 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 16/06/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Hạn nộp: 22/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ
Hạn nộp: 21/04/2025
An Giang Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đức Bảo
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đức Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đức Bảo
Hạn nộp: 19/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP làm việc tại Hải Dương thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN WIN WIN CORP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ
Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
HỘ KINH DOANH NPP ĐỨC KỶ
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY làm việc tại Hải Phòng thu nhập 16 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHUYỂN ĐỔI SỐ NEXTPAY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Thanh Hóa Quảng Ninh Thái Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Ninh Bình Hải Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển 16 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 246 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH
Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY LẮP CƠ ĐIỆN NHẬT MINH
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 12 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 16/06/2025
Bà Rịa Vũng Tàu Đã hết hạn 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ CƠ ĐIỆN 3D
Hạn nộp: 14/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RITA VÕ
Hạn nộp: 17/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty CP Kỹ Thuật Thăng Tiến
Hạn nộp: 10/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO THIÊN ƯNG
Hạn nộp: 22/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ
Hạn nộp: 21/04/2025
An Giang Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đức Bảo
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đức Bảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đức Bảo
Hạn nộp: 19/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Minh Quân
Hạn nộp: 18/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH
Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NỘI THẤT & XÂY DỰNG CÔNG MINH
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất