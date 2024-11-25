Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 13 - 20 Triệu

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Khu Công Nghiệp An Phát 1, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, Nam Sách, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

- Đưa ra tiến độ thi công hàng tháng (nếu có yêu cầu cụ thể phải đưa ra tiến độ thực thi hàng tuần).

- Giám sát thi công các nhà thầu phụ (nếu có) theo tiến độ.

- Báo cáo cấp trên về tiến độ thi công theo định kỳ (kiểm tra báo cáo cán bộ cấp dưới lập trước khi gửi).

- Kiểm tra, ký khối lượng thanh toán công nhân và khối lượng thanh toán với chủ đầu tư.

- Bàn bạc về biện pháp thi công đặc biệt hoặc chủ trương thanh toán với cán bộ kỹ thuật hiện trường và cán bộ thanh toán.

- Yêu cầu các phòng ban bộ phận cung cấp thông tin liên quan và phối hợp triển khai công việc của phòng.

- Đề xuất với lãnh đạo Công ty các vấn đề về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của công trường như: công tác nhân sự. tổ chức công việc, trang thiết bị, tài sản...nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và cải tiến nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc được giao.

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Chuyên ngành: Xây dựng, Công trình giao thông, Hạ tầng kỹ thuật

- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm hoạt động giám sát thi công công trình.

- Vi tính: sử dụng thành thạo Word, Excel, Autocad...

Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện; nhiều cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn tại 15 Công ty trong Tập đoàn.

- Miễn phí các bữa ăn tại công ty

- Thưởng nhân viên xuất sắc, sáng kiến cải tiến 1 năm 2 lần; thưởng lương tháng 13; thưởng các ngày Lễ, Tết,...

- Tập đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động đào tạo và phát triển nhân viên (Đào tạo chuyên môn, kỹ năng; Đào tạo quản lý nguồn,...); các hoạt động nội bộ như Giải bóng đá, Giải chạy và các hoạt động phong trào khác.

- Du lịch hàng năm

- Phụ cấp chuyên cần, xăng xe, làm đêm,... (tuỳ vị trí)

- Đầy đủ các chế độ Công đoàn (sinh nhật, sinh con, hiếu, hỷ,...), BHXH và các chế độ khác theo quy định của Luật

- Cấp xe ô tô cho nhiều vị trí quản lý (cả khối sản xuất và văn phòng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TẬP ĐOÀN AN PHÁT HOLDINGS Pro Company

