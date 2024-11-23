Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Vinatro làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty Cổ phần Vinatro
- Hà Nội: Số 1 trần thủ độ, hoàng liệt, hoàng mai, hà nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tư vấn, giám sát, lắp đặt các thiết bị máy móc cơ khí cho các nhà máy, công trình.
Tham gia công việc khai thác hệ thống lọc bụi công nghiệp: vận hành, bảo trì, xử lý sự cố các thiết bị công nghiệp.
Thiết kế và lên bản vẽ các loại máy móc, thiết bị, hệ thống lọc bụi túi vải, vít tải, quạt hút,...,
Liên hệ và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, thông số kỹ thuật.
Xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật cùng bộ phận kinh doanh với khách hàng.
Thực hiện 1 số công việc khác theo chỉ đạo của ban giám đốc.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có sự đam mê với công việc, với ngành nghề mà bạn đã lựa chọn.
Có tư duy sáng tạo, tư duy logic.
Có laptop, chăm chỉ, nhiệt huyết.
Chấp nhận sinh viên mới ra trường.
Tại Công ty Cổ phần Vinatro Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết.
Lương cứng: 8.000.000đ - 12.000.000đ + 2% hoa hồng theo đề án.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vinatro
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
