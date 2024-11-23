Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Vinatro làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 trần thủ độ, hoàng liệt, hoàng mai, hà nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tư vấn, giám sát, lắp đặt các thiết bị máy móc cơ khí cho các nhà máy, công trình.

Tham gia công việc khai thác hệ thống lọc bụi công nghiệp: vận hành, bảo trì, xử lý sự cố các thiết bị công nghiệp.

Thiết kế và lên bản vẽ các loại máy móc, thiết bị, hệ thống lọc bụi túi vải, vít tải, quạt hút,...,

Liên hệ và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, thông số kỹ thuật.

Xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật cùng bộ phận kinh doanh với khách hàng.

Thực hiện 1 số công việc khác theo chỉ đạo của ban giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ưu tiên: Tốt nghiệp các chuyên ngành về cơ khí - chế tạo máy.

Có sự đam mê với công việc, với ngành nghề mà bạn đã lựa chọn.

Có tư duy sáng tạo, tư duy logic.

Có laptop, chăm chỉ, nhiệt huyết.

Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Tại Công ty Cổ phần Vinatro Thì Được Hưởng Những Gì

Được Đóng bảo hiểm xã hội và đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước.

Được hưởng lương tháng 13, thưởng các ngày lễ tết.

Lương cứng: 8.000.000đ - 12.000.000đ + 2% hoa hồng theo đề án.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vinatro

