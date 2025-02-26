Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Thủy Sản Bến Tre làm việc tại Bến Tre thu nhập 8 - 18 Triệu

• Bảo dưỡng , bảo trì, vận hành máy móc, thiết bị trong nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh theo kế hoạch hoặc sửa chữa thiết bị phục vụ sản xuất khi phát sinh hư hỏng đột xuất.

• Theo dõi diễn biến tình hình hoạt động của máy móc, thiết bị trong ca trực và ghi chép thông tin ca trực đầy đủ, chính xác vào sổ nhật ký vận hành.

• Bảo quản tài sản, công cụ dụng cụ trong ca trực.

• Thiết kế, cải tiến máy móc thiết bị trong sản xuất.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý bộ phận cơ điện.