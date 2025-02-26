Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Thủy Sản Bến Tre làm việc tại Bến Tre thu nhập 8 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần Thủy Sản Bến Tre
- Bến Tre: Bến Tre, Việt Nam, Thành phố Bến Tre
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 18 Triệu
• Bảo dưỡng , bảo trì, vận hành máy móc, thiết bị trong nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh theo kế hoạch hoặc sửa chữa thiết bị phục vụ sản xuất khi phát sinh hư hỏng đột xuất.
• Theo dõi diễn biến tình hình hoạt động của máy móc, thiết bị trong ca trực và ghi chép thông tin ca trực đầy đủ, chính xác vào sổ nhật ký vận hành.
• Bảo quản tài sản, công cụ dụng cụ trong ca trực.
• Thiết kế, cải tiến máy móc thiết bị trong sản xuất.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý bộ phận cơ điện.
Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Trình độ Cao đẳng, Đại học các ngành Điện lạnh, cơ khí, tự động hóa.
Tại Công ty Cổ phần Thủy Sản Bến Tre Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thủy Sản Bến Tre
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
