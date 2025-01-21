Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VK CONNECTION TẠI BẾN TRE làm việc tại Bến Tre thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bến Tre: Số 84, Khu Phố 1, TT Châu Thành, Châu Thành, Thành phố Bến Tre

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Nhận thông tin từ thiết kế, mẫu giấy, mẫu sản phẩm được duyệt để viết tài liệu kỹ thuật.

Xây dựng bộ tài liệu kỹ thuật hoàn chỉnh phục vụ sản xuất.

Vẽ kỹ thuật các chi tiết sản phẩm: hình dáng, chi tiết mặt cắt của đường may,.. và mô tả chi tiết cách may cho từng vị trí (Mật độ mũi chỉ, chỉ số chỉ, cúc, cách đính cúc, khuyết, mex...).

Phối hợp với các bộ phận để đưa thông tin vào tài liệu kỹ thuật: Bảng thông số thành phẩm, định mức phụ liệu, quy định gấp gói sản phẩm.

Viết quy trình và tính thời gian và đơn giá công đoạn của sản phẩm

Nghiên cứu và cải tiến thao tác, phương pháp may để rút ngắn QTCN và thời gian hoàn thành sản phẩm.

Điều chỉnh thời gian phù hợp với tay nghề công nhân ở mức bình quân.

Tính năng xuất cho từng công đoạn sản xuất trong 1 giờ, năng suất bình quân cho một lao động, chuyền.

Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, thông số, bảng màu, theo dõi nguyên phụ liệu nhập kho để lấy mẫu hiện vật.

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng chuyên ngành công nghệ may hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong công ty may mặc

Biết sử dụng phần mềm corel hoặc photoshop.

Chịu được áp lực công việc, kỹ năng giao tiếp và làm việc độc lập cũng như tương tác với các bộ phận liên quan.

Tiếng Anh giao tiếp.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VK CONNECTION TẠI BẾN TRE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8 – 10tr (lương gross) tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

Sau thử việc sẽ ký hợp đồng, tham gia bhxh, bhyt, bhtn và các chế độ khác theo đúng quy đinh.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đồng nghiệp vui vẻ hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH VK CONNECTION TẠI BẾN TRE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin