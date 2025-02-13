Tuyển Nhân viên kỹ thuật Syntec Technology CO., LTD. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Syntec Technology CO., LTD.
- Hồ Chí Minh: Tân Phú, HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
A. Nhân viên sales kỹ thuật
- Thăm khách hàng + tìm hiểu nhu cầu của khách
- Thảo luận các vấn đề kỹ thuật với kỹ sư và báo giá cho khách hàng
- Theo dõi báo giá
- Khi khách hàng đồng ý mua hàng, làm hợp đồng, xác nhận thời gian giao hàng và thông báo cho khách hàng
- Lên kế hoạch tồn kho
- Kiểm tra việc giao hàng và theo dõi công nợ khách hàng
- Hỗ trợ kỹ sư liên hệ với khách hàng khi đơn hàng cần sửa chữa
- Đầu tuần báo cáo công việc trong tuần và tổng kết vào cuối tuần
- Công việc khác theo phân công của cấp trên
B. Nhân viên kỹ thuật
- Hỗ trợ kỹ thuật các sản phẩm của SYNTEC như : Bộ điều khiển máy CNC, servo drive, thiết bị tự động hóa, robot...
- Lập trình PLC, Macro, EHMI theo dự án
- Nâng cấp, cải tạo máy cũ CNC theo nhu cầu khách hàng
- Thiết kế, mô phỏng, lắp đặt hệ thống tự động hóa và robot
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
