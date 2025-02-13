Tuyển Nhân viên kỹ thuật Syntec Technology CO., LTD. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

A. Nhân viên sales kỹ thuật

- Thăm khách hàng + tìm hiểu nhu cầu của khách

- Thảo luận các vấn đề kỹ thuật với kỹ sư và báo giá cho khách hàng

- Theo dõi báo giá

- Khi khách hàng đồng ý mua hàng, làm hợp đồng, xác nhận thời gian giao hàng và thông báo cho khách hàng

- Lên kế hoạch tồn kho

- Kiểm tra việc giao hàng và theo dõi công nợ khách hàng

- Hỗ trợ kỹ sư liên hệ với khách hàng khi đơn hàng cần sửa chữa

- Đầu tuần báo cáo công việc trong tuần và tổng kết vào cuối tuần

- Công việc khác theo phân công của cấp trên

B. Nhân viên kỹ thuật

- Hỗ trợ kỹ thuật các sản phẩm của SYNTEC như : Bộ điều khiển máy CNC, servo drive, thiết bị tự động hóa, robot...

- Lập trình PLC, Macro, EHMI theo dự án

- Nâng cấp, cải tạo máy cũ CNC theo nhu cầu khách hàng

- Thiết kế, mô phỏng, lắp đặt hệ thống tự động hóa và robot