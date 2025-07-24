Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Tiền Giang thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tiền Giang: 405B, Khu 4, Thị trấn Cái Bè, Cái Bè, Cái Bè ...và 1 địa điểm khác, Thị xã Gò Công

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Tìm kiếm, tư vấn và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Internet – Truyền hình - Camera FPT, đến khách hàng cá nhân/hộ gia đình.

Chủ động tiếp cận khách hàng qua các kênh: tư vấn trực tiếp, Telesale, kênh online (Facebook, Zalo), cộng tác viên địa phương,...

Thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.

Phối hợp với các phòng ban hỗ trợ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Khu vực làm việc ưu tiền gần nơi ở.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ, tốt nghiệp THPT trở lên, tuổi từ 18 – 35.

Yêu thích công việc kinh doanh, không ngại giao tiếp.

Chủ động, kiên trì, chịu khó.

Ứng viên đã có kinh nghiệm bán hàng, tiếp thị, telesale, hoặc từng làm cộng tác viên các sản phẩm tiêu dùng, viễn thông,... là một lợi thế

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản từ đầu.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập bình quân từ 8 - 20 triệu/tháng. Thu nhập năm từ 14-18 tháng lương quy đổi (lương tháng 13, thưởng nghỉ mát, thưởng hiệu quả kinh doanh...).

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: Ngày phép, BHYT, BHXH, BHTN...

Phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care dành cho việc khám và chữa bệnh nội, ngoại trú.

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. năng động và trẻ trung.

Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều hoạt động hấp dẫn: Tân binh hội nhập, nghỉ mát, team building, thi Trạng, hội Làng, CLB thể thao/văn nghệ/ thiện nguyện...

Được tham gia các chương trình đào tạo nghiệp vụ, phát triển kỹ năng của công ty.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí Cán bộ quản lý của công ty.

Ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ của FPT Telecom.

Ghi chú: FPT Telecom không thu bất kỳ chi phí nào của Ứng viên, Sinh viên trong quá trình tuyển dụng, thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

