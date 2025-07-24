Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Quảng Trị thu nhập 100000 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 24/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/08/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
100000 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Trị:

- Quảng Trị, Thị xã Quảng Trị

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 100000 - 20 Triệu

- Tìm kiếm thông tin, tiếp cận các khách hàng tiềm năng.
- Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ internet, truyền hình, camera do FPT Telecom đang cung cấp.
- Tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới khách hàng trên các điểm tiếp xúc, các kênh tiếp xúc online/offline.
- Đàm phán thương lượng, thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.

Với Mức Lương 100000 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
- Đam mê kinh doanh, có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, mạng internet.
- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục, có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.
- Nhanh nhẹn, linh hoạt, giải quyết tình huống tốt.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương tháng 13, thưởng nghỉ mát, thưởng hiệu quả kinh doanh…
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care dành cho việc khám và chữa bệnh nội, ngoại trú.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành: BHYT, BHXH…
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp. năng động và trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

