Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Nội thất KB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Nội thất KB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Nội thất KB
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Nội thất KB

Tài xế doanh nghiệp/công ty

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Nội thất KB

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 25A, ngõ 379/8 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Đưa đón, chuyên chở Lãnh đạo và CBCNV Công ty hoặc khách trong quá trình thực hiện công việc và liên hệ công tác hàng ngày. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu.
2. Đưa đón khách, các đối tác trong và ngoài nước đến làm việc tại Công ty theo điều động của Lãnh đạo;
3. Thực hiện hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ.
4. Giữ gìn, bảo quản xe tốt, tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo xe luôn đủ điều kiện lưu thông.
5. Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hoá trên đường công tác;
6. Báo cáo mức nhiên liệu sử dụng hàng tháng.
7. Hỗ trợ lễ tân các công việc khi cần thiết.
8. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc có bằng lái xe hạng B2 trở lên
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe.
- Khỏe mạnh, trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó, đạo đức tốt, thật thà. Tính tình cẩn thận hòa nhã, chỉn chu.
- Chịu được áp lực công việc, xử lý linh hoạt tình huống phát sinh.
- Có hiểu biết nhất định về các loại xe.
- Am hiểu luật giao thông đường bộ.
- Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Nội thất KB Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 10.000.000 đến 15.000.000 đồng/tháng
- Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4, 01/5, 2/9, 10/3...
- Chính sách phúc lợi cho nhân viên : Sinh nhật, 20/10, 8/3 , trung thu, 1/6 ...
- Thưởng tết âm lịch (lương tháng 13 và thưởng đánh giá chuyên cần cho lái xe theo định kỳ)
- Các chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép và chế độ khác theo quy định của pháp luật
- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Từ 08h00 -17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Nội thất KB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Nội thất KB

Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Nội thất KB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, tòa nhà 25A, ngõ 379/8 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-lai-xe-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job254165
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY
Hạn nộp: 12/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GSM
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 300 USD
GSM
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Hạn nộp: 19/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 25/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm US PHARMA USA Joint Stock Company
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty US PHARMA USA Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
US PHARMA USA Joint Stock Company
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GTV VIETNAM
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty GTV VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
GTV VIETNAM
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty TNHH Noble (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)
Hạn nộp: 19/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,200 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,500 - 2,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận
HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY
Hạn nộp: 12/08/2025
Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GSM
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty GSM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 300 USD
GSM
Hạn nộp: 02/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Navigos Search
Hạn nộp: 24/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
Hạn nộp: 19/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 25/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 800 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm US PHARMA USA Joint Stock Company
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty US PHARMA USA Joint Stock Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
US PHARMA USA Joint Stock Company
Hạn nộp: 01/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GTV VIETNAM
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty GTV VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
GTV VIETNAM
Hạn nộp: 06/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty TNHH Noble (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)
Hạn nộp: 19/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,200 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 22/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1,500 - 2,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH CÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẠI THÀNH CÔNG VIỆT NAM
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY TNHH TIGER LOGISTICS & TRADING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TIGER LOGISTICS & TRADING
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công ty cổ phần DILIGO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần DILIGO Holdings
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu Công ty cổ phần Hợp Nhất Quốc tế Pro Company
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ANCO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ANCO VIỆT NAM
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS Pro Company
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH HẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH HẠNH
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Nội thất KB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Nội thất KB
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty CÔNG TY TNHH DONGGUAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DONGGUAN
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,000 USD GSM
1,000 - 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,200 USD Navigos Search
1,500 - 2,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty TNHH Noble (Việt Nam) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công Ty TNHH Noble (Việt Nam)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm