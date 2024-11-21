Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Nội thất KB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 25A, ngõ 379/8 Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Đưa đón, chuyên chở Lãnh đạo và CBCNV Công ty hoặc khách trong quá trình thực hiện công việc và liên hệ công tác hàng ngày. Đảm bảo thời gian, địa điểm đưa đón đúng theo yêu cầu.

2. Đưa đón khách, các đối tác trong và ngoài nước đến làm việc tại Công ty theo điều động của Lãnh đạo;

3. Thực hiện hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ.

4. Giữ gìn, bảo quản xe tốt, tiết kiệm nhiên liệu, đảm bảo xe luôn đủ điều kiện lưu thông.

5. Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người, xe và hàng hoá trên đường công tác;

6. Báo cáo mức nhiên liệu sử dụng hàng tháng.

7. Hỗ trợ lễ tân các công việc khi cần thiết.

8. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc có bằng lái xe hạng B2 trở lên

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lái xe.

- Khỏe mạnh, trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó, đạo đức tốt, thật thà. Tính tình cẩn thận hòa nhã, chỉn chu.

- Chịu được áp lực công việc, xử lý linh hoạt tình huống phát sinh.

- Có hiểu biết nhất định về các loại xe.

- Am hiểu luật giao thông đường bộ.

- Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Nội thất KB Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: từ 10.000.000 đến 15.000.000 đồng/tháng

- Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4, 01/5, 2/9, 10/3...

- Chính sách phúc lợi cho nhân viên : Sinh nhật, 20/10, 8/3 , trung thu, 1/6 ...

- Thưởng tết âm lịch (lương tháng 13 và thưởng đánh giá chuyên cần cho lái xe theo định kỳ)

- Các chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép và chế độ khác theo quy định của pháp luật

- Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần. Từ 08h00 -17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Nội thất KB

