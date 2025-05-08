Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T làm việc tại Kiên Giang thu nhập 5 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
- Kiên Giang: Khách sạn River, lô B3, TTTM Trần Hầu, Bình San, Hà Tiên, Thị xã Hà Tiên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 5 - 8 Triệu
Tiếp đón, chăm sóc và hỗ trợ khách trong suốt thời gian lưu trú và sau khi lưu trú.
Thực hiện quy trình check in/ check out cho khách.
Giải quyết phàn nàn của khách trong phạm vi quyền hạn cho phép, báo cáo kịp thời những sự cố hoặc những phàn nàn, góp ý của khách cho giám sát tiếp tân.
Quản lý khu vực tiền sảnh.
Trả lời tất cả các cuộc điện thoại và cung cấp thông tin về khách sạn (theo đúng quy trình và chính sách của khách sạn)
Công tác văn thư.
Thực hiện các báo cáo cần thiết theo yêu cầu của cấp trên.
Hỗ trợ các bộ phận trong công ty khi được yêu cầu.
Thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên giao
Các công việc khách theo yêu cầu của Tổng Quản lý và Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tiếng Anh cơ bản
Ngoại hình ưa nhìn, ưu tiên có kinh nghiệm lễ tân khách sạn.
Khả năng tương tác và giao tiếp tốt
Nhanh nhẹn, năng động, có tư duy dịch vụ
Chịu được áp lực cao
Khả năng xử lý tình huống tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn trong ca làm viêc
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Các chế độ lễ tết theo nhà nước
Tip+thưởng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
