Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - XÂY DỰNG H & T làm việc tại Kiên Giang thu nhập 5 - 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Khách sạn River, lô B3, TTTM Trần Hầu, Bình San, Hà Tiên, Thị xã Hà Tiên

Mô Tả Công Việc

Tiếp đón, chăm sóc và hỗ trợ khách trong suốt thời gian lưu trú và sau khi lưu trú.

Thực hiện quy trình check in/ check out cho khách.

Giải quyết phàn nàn của khách trong phạm vi quyền hạn cho phép, báo cáo kịp thời những sự cố hoặc những phàn nàn, góp ý của khách cho giám sát tiếp tân.

Quản lý khu vực tiền sảnh.

Trả lời tất cả các cuộc điện thoại và cung cấp thông tin về khách sạn (theo đúng quy trình và chính sách của khách sạn)

Công tác văn thư.

Thực hiện các báo cáo cần thiết theo yêu cầu của cấp trên.

Hỗ trợ các bộ phận trong công ty khi được yêu cầu.

Thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên giao

Các công việc khách theo yêu cầu của Tổng Quản lý và Trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

Có thể xoay ca đêm

Giao tiếp tiếng Anh cơ bản

Ngoại hình ưa nhìn, ưu tiên có kinh nghiệm lễ tân khách sạn.

Khả năng tương tác và giao tiếp tốt

Nhanh nhẹn, năng động, có tư duy dịch vụ

Chịu được áp lực cao

Khả năng xử lý tình huống tốt

Quyền Lợi

Môi trường thân thiện, năng động, tạo điều kiện cho ứng viên phát triển

Hỗ trợ ăn trong ca làm viêc

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Các chế độ lễ tết theo nhà nước

Tip+thưởng

Cách Thức Ứng Tuyển

