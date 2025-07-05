Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Mey Mansion Hotel, đại lộ trung tâm An Thới, phường An Thới, Phú Quốc, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Đón tiếp khách hàng, hỗ trợ check-in/check-out tại dự án Meyhomes Capital Phú Quốc.

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin cho khách hàng.

Thực hiện các công việc hành chính cơ bản theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, ngoại hình ưa nhìn, chiều cao từ 1m60 (nữ)

Giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lễ tân hoặc dịch vụ khách hàng.

Có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: upto 10 triệu đồng/tháng, thưởng thêm theo hiệu suất.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.

Được đào tạo kỹ năng và hỗ trợ chỗ ở nếu cần.

Tham gia các hoạt động nội bộ của Cen Group.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.