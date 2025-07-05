Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Kiên Giang: Mey Mansion Hotel, đại lộ trung tâm An Thới, phường An Thới, Phú Quốc, Huyện Phú Quốc
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Đón tiếp khách hàng, hỗ trợ check-in/check-out tại dự án Meyhomes Capital Phú Quốc.
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc và cung cấp thông tin cho khách hàng.
Thực hiện các công việc hành chính cơ bản theo yêu cầu.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, ngoại hình ưa nhìn, chiều cao từ 1m60 (nữ)
Giao tiếp tốt, kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lễ tân hoặc dịch vụ khách hàng.
Có khả năng sử dụng tiếng Anh cơ bản là một lợi thế.
Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: upto 10 triệu đồng/tháng, thưởng thêm theo hiệu suất.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo kỹ năng và hỗ trợ chỗ ở nếu cần.
Tham gia các hoạt động nội bộ của Cen Group.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
