Tuyển Hành chính Công ty bảo hiểm PJICO Gia Định làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 104A Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

Trực lễ tân.

Phụ trách công tác văn thư, đóng dấu.

Theo dõi, quản lý và thanh toán các chi phí văn phòng (điện, nước, văn phòng phẩm, mực in,...).

Chuẩn bị phòng họp, tài liệu họp theo yêu cầu.

Theo dõi, quản lý Công cụ dụng cụ, cấp phát vật phẩm, đồng phục đến các phòng (không thường xuyên).

Soạn thảo các văn bản cho Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: Từ 22-30.

Ngoại hình ưa nhìn, cao từ 1m60, ưu tiên giọng nói Miền Nam, phát âm dễ nghe.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, nhiệt tình

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân sự, thư ký hành chính,....

Kinh nghiệm tối thiểu 01 năm ở vị trí nhân viên hành chính nhân sự.

Sử dụng thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản: MS Word, MS Excel, Ms PowperPoint.

Tại Công ty bảo hiểm PJICO Gia Định Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng lương theo năng lực, mức lương khởi điểm: 6.000.000 -> 7.000.000 VNĐ/tháng

6.000.000 -> 7.000.000 VNĐ/tháng

Các chế độ khác theo quy định

Tham quan nghỉ mát hàng năm, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người và các sự kiện của Công ty.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và tạo động lực tốt cho từng thành viên nỗ lực phấn đấu cùng nhau thành công và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty bảo hiểm PJICO Gia Định

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin