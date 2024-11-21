Tuyển Hành chính Công ty bảo hiểm PJICO Gia Định làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty bảo hiểm PJICO Gia Định
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 104A Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
Trực lễ tân.
Phụ trách công tác văn thư, đóng dấu.
Theo dõi, quản lý và thanh toán các chi phí văn phòng (điện, nước, văn phòng phẩm, mực in,...).
Chuẩn bị phòng họp, tài liệu họp theo yêu cầu.
Theo dõi, quản lý Công cụ dụng cụ, cấp phát vật phẩm, đồng phục đến các phòng (không thường xuyên).
Soạn thảo các văn bản cho Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 6 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi: Từ 22-30.
Tại Công ty bảo hiểm PJICO Gia Định Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng lương theo năng lực, mức lương khởi điểm: 6.000.000 -> 7.000.000 VNĐ/tháng
Các chế độ khác theo quy định
Tham quan nghỉ mát hàng năm, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm tai nạn con người và các sự kiện của Công ty.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và tạo động lực tốt cho từng thành viên nỗ lực phấn đấu cùng nhau thành công và gắn bó lâu dài.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty bảo hiểm PJICO Gia Định
