Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DND VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DND VIỆT NAM
- Hà Nội: 30 B
- C
- D Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Chào đón và làm thủ tục nhận phòng cho khách theo quy trình quy định
Chỉ định phòng và chuẩn bị khóa (thẻ) phòng và lưu danh mục cho tất cả khách hàng và nhóm khách hàng
Xử lý tất cả hệ thống (khóa) thẻ, thư tín, fax, tin nhắn và những yêu cầu khác từ khách hàng
Cung cấp thông tin và hỗ trợ tất cả khách hàng
Hỗ trợ bộ phận Đặt phòng nhận yêu cầu đặt phòng sau giờ hành chính
Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng kịp thời và sau đó báo cáo cho Giám sát Lễ tân/ Duty Manager hoặc Trưởng bộ phận Lễ tân
Cung cấp dịch vụ lịch sự và hiệu quả, nếu có thể thì kết hợp cả hai để đáp ứng mỗi một hoặc tất cả yêu cầu của khách
Làm thủ tục trả phòng cho khách theo các quy trình quy định, đảm bảo tất cả các khoản thanh toán hoặc biên lại đều được thu về.
Cung cấp dịch vụ đổi ngoại tệ cho các khách (tất cả các khách đang ở tại khách sạn)
Đảm bảo tất cả các khoản phí được tính đúng vào tài khoản của khách và tất cả các hướng dẫn thanh toán là chính xác
Để cân bằng tất cả, các giao dịch hàng ngày và đảm bảo các khoản tiền thu về két Thủ Quỹ cuối mỗi ca làm việc
Kiểm soát và phát hành hóa đơn GTGT theo đúng quy trình và chính sách của khách sạn
Trực quầy Lễ tân và trả lời tất cả các cuộc gọi đến
Giữ cho bộ phận Lễ tân và Quầy lễ tân luôn sạch sẽ
Thực hiện các hoạt động hoặc công việc theo chỉ đạo của Giám sát
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nói và viết tiếng Anh tốt
Khả năng giao tiếp tốt
Có hiểu biết về chính sách, thủ tục kế toán của khách sạn
Có hiểu biết về các quy trình và thủ tục cấp cứu
Tính cách hòa nhã và vui vẻ
Có khả năng làm việc theo ca
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DND VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
